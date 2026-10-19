Previa del Bayern de Múnich-Arsenal en la Champions League: Todo lo que necesitas saber

Liga de Campeones - Jornada 3 21 oct 2026 - 15:00 Allianz Arena

El Bayern de Múnich-Arsenal comienza el 21 de octubre de 2026 a las 15:00 EST y las 20:00 GMT.

El Bayern se prepara a lo grande para la prueba ante el Arsenal

El Bayern de Múnich arrolló al RB Leipzig el fin de semana y se impuso por 6-1, con un triplete de Luis Diaz y goles de Aleksandar Pavlovic, Harry Kane y Michael Olise. El Bayern ha marcado 18 goles en sus tres primeros partidos como local de la Bundesliga esta temporada. El empate 3-3 ante el Viking en su último encuentro de Champions League fue una sorpresa después de golear 5-0 al Bodo Glimt en la primera jornada.

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El Arsenal logra otra victoria trabajada

El Arsenal no ofreció su mejor versión el fin de semana, pero consiguió ganar 1-0 a domicilio al Nottingham Forest en la Premier League. Mejoró así sus dos resultados anteriores en el City Ground, ambos empates sin goles. El Arsenal de Mikel Arteta está a tres puntos del líder de la Premier League, el Manchester City, y ha ganado sus dos partidos de Champions League esta temporada: 1-0 en Nápoles y 3-0 en casa ante el Lille.

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Datos clave, lesiones y sanciones

El Arsenal ha mantenido su portería a cero en seis de sus últimos ocho partidos de Champions League.

Harry Kane ha marcado 15 goles contra el Arsenal a lo largo de su carrera y ha visto puerta en nueve partidos consecutivos de Champions League con el Bayern. Solo Cristiano Ronaldo (11) ha marcado en más encuentros seguidos de la competición.

El Bayern no podrá contar con Michael Olise por sanción, mientras que Manuel Neuer se perdió la goleada ante el Leipzig por un problema en un pie. William Saliba es la única baja de larga duración que le queda al Arsenal.

Novedades de los equipos y plantillas

Se espera que Vincent Kompany sitúe a Jonas Urbig en la portería después de que Manuel Neuer quedara fuera por una acumulación de líquido en un pie. El once previsto del Bayern incluye a Konrad Laimer, Jonathan Tah, Min-Jae Kim y Nathaniel Brown en defensa, con Joshua Kimmich y Tom Bischof en el centro del campo, y Michael Olise, Luis Diaz y Lennart Karl como apoyo a Harry Kane. No figuran otras lesiones ni sanciones aparte de la situación en la portería, aunque podría haber novedades más cerca del inicio del partido.

En el once previsto del Arsenal, David Raya ocuparía la portería por detrás de una defensa de cuatro formada por Jurrien Timber, Myles Lewis-Skelly, Gabriel y Ezri Konsa. Mikel Merino y Bruno Guimaraes actuarían en el centro del campo, con Eberechi Eze, Declan Rice y Noni Madueke apoyando a Viktor Gyokeres en ataque. Por ahora no figuran lesiones ni sanciones para el equipo visitante, aunque se evaluará a la plantilla después del partido de Premier League del domingo.

Estado de forma

El Bayern de Múnich ha ganado tres de sus últimos cinco partidos, ha empatado dos y no ha perdido ninguno, con 19 goles a favor y siete en contra durante esa racha. Su resultado más reciente fue una victoria por 6-1 sobre el RB Leipzig en la Bundesliga, que pone de relieve su capacidad goleadora en la competición nacional. Empató 3-3 con el Viking en la Champions League y 2-2 con el Augsburg en la liga, lo que demuestra que, pese a su acierto de cara a portería, le ha costado más mantener la suya a cero.

El Arsenal ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos y ha perdido uno, con una derrota por 3-0 ante el Brighton como único tropiezo. Desde entonces, ha encadenado tres victorias, entre ellas un 3-0 frente al Lille en la Champions League y un trabajado triunfo por 1-0 en el campo del Nottingham Forest. Ha marcado ocho goles y ha encajado tres en ese periodo, con una notable mejora de sus registros defensivos en las últimas semanas.

Historial de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en noviembre de 2025, cuando el Arsenal ganó 3-1 en casa en la fase de liga de la Champions League. Antes, el Bayern se impuso 1-0 en casa en abril de 2024, mientras que la ida de aquella misma eliminatoria terminó 2-2 en el Emirates. En los últimos cinco enfrentamientos de Champions League entre ambos clubes, cada equipo ha logrado dos victorias y ha habido un empate, aunque los dos triunfos del Bayern en 2017 fueron contundentes, incluido un 5-1 en el Allianz Arena.

Clasificación

En la fase de liga de la Champions League, el Bayern de Múnich ocupa actualmente la décima posición y el Arsenal, la séptima, por lo que ambos clubes se encuentran dentro de los puestos de clasificación a medida que avanza la competición.