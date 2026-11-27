Arsenal-Manchester City: datos del partido

Premier League - Jornada 12 29 nov 2026 - 11:30 Emirates Stadium

El campeón busca ampliar a nueve puntos su ventaja ante un rival en apuros

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El Arsenal recibe al Manchester City en el Emirates Stadium de Londres en un partido de la Premier League que enfrenta al líder con un equipo que busca respuestas.

El equipo de Mikel Arteta encabeza la clasificación y empató 1-1 con el Borussia Dortmund el martes en la Champions League. Generó muchas ocasiones, pero no logró marcar un segundo gol después de que Viktor Gyokeres se adelantara en el marcador pronto.

También hubo un contratiempo en la portería. David Raya causó baja por un problema en el hombro sufrido en el empate ante el Newcastle United y Kepa Arrizabalaga ocupó su lugar frente al Dortmund.

El City llega en un mal momento a las órdenes de Enzo Maresca. El martes, en el Etihad, acabó empatando 2-2 con el Nápoles tras marcar Ayyoub Bouaddi y Rayan Cherki para rescatar un punto. Ya acumula cuatro partidos sin ganar en todas las competiciones.

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Erling Haaland lleva cuatro partidos consecutivos sin marcar después de anotar 14 goles en sus primeros 12 encuentros de la temporada. Tras el partido contra el Nápoles, admitió que al equipo le está costando encontrar qué le falta y calificó esta visita como el partido más difícil de la temporada.

Cherki fue igual de contundente: dijo que el City necesita aportar más energía y que su único objetivo en Londres es ganar. El Arsenal tiene la oportunidad de ampliar su ventaja sobre un rival que ha perdido el ritmo.

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