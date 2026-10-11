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Previa del Arsenal-Lille en la Champions League: Todo lo que necesitas saber

Arsenal vs Lille
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Previa completa del Arsenal F.C. contra el LOSC Lille en la Champions League de la UEFA. Analizamos sus últimos resultados en competiciones nacionales, el estado de forma de ambos equipos y las claves del duelo de la segunda jornada, que se disputará este martes por la noche en el Emirates Stadium de Londres.

Arsenal vs Lille: Datos del partido

crest
Liga de Campeones - Jornada 2
Emirates Stadium

Arsenal F.C. y LOSC Lille comenzarán el partido el 13 de octubre de 2026 a las 19:00 GMT (15:00 EST / 20:00 BST / 21:00 SAST).

El Arsenal recibe al Lille en un duelo europeo

El Arsenal regresa al Emirates Stadium para recibir al conjunto francés LOSC Lille en la segunda jornada de la fase regular de la UEFA Champions League 2026/27. El equipo de Mikel Arteta aspira a aprovechar su buen momento en las competiciones nacionales para comenzar con autoridad en Europa. Para el Lille de Davide Ancelotti, el viaje al norte de Londres tras una victoria el fin de semana supone una estimulante prueba de organización y velocidad ante uno de los principales aspirantes de la Premier League.

Arsenal FC v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images

Calafiori y Guimarães dan al Arsenal la victoria ante el Leeds

El Arsenal llega al martes por la noche rebosante de confianza tras imponerse por 2-1 en casa al Leeds United en la Premier League el 10 de octubre. Después de verse por detrás en el marcador al comienzo de la segunda parte, el defensa Riccardo Calafiori empató para el Arsenal en el minuto 61 y el centrocampista Bruno Guimarães marcó el gol decisivo en el 69. Con el apoyo de la creatividad de Martin Ødegaard y Bukayo Saka, el Arsenal buscará hacerse con el control del partido desde el principio ante su afición.

FBL-FRA-LIGUE1-LILLE-LE HAVREGetty Images

Un gol tempranero de Bakwa da la victoria al Lille ante el Le Havre

El Lille viaja a Londres con buenas sensaciones después de lograr una trabajada victoria por 1-0 en casa ante el Le Havre AC en la Ligue 1 el 10 de octubre. El extremo Dilane Bakwa marcó el único gol en el minuto cuatro para asegurar los tres puntos en el Decathlon Arena. Con un ataque encabezado por el veterano delantero Olivier Giroud, acompañado de Dilane Bakwa y Maurits Kjærgaard, el Lille cuenta con recursos ofensivos suficientes para hacer daño a las defensas europeas al contraataque.

Duelo en el Emirates

Desde el punto de vista táctico, el encuentro del martes plantea un interesante contraste entre la presión y el juego de posesión del Arsenal y la capacidad del Lille de Ancelotti para salir rápido al ataque. El Arsenal buscará controlar las zonas centrales con Declan Rice y Kai Havertz, al tiempo que intentará dejar a los extremos Bukayo Saka y Noni Madueke en situaciones de uno contra uno frente a los laterales del Lille. Por su parte, el Lille confiará en la disciplina de Nabil Bentaleb y Tanguy Nianzou por el centro para resistir la presión y buscar a Olivier Giroud como referencia en ataque. Con puntos cruciales de la fase de liga en juego, el choque del martes promete fútbol europeo de primer nivel.

Novedades de los equipos & plantillas

Arsenal contra Lille alineaciones probables

4-2-3-1
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Formación
Lille crest
Lille
LIL
4-2-3-1
D. RayaD. RayaPiero HincapiéPiero HincapiéE. KonsaE. KonsaGabrielGabrielB. WhiteB. WhiteE. EzeE. EzeM. OedegaardM. OedegaardB. SakaB. SakaD. RiceD. RiceM. MerinoM. MerinoV. GyoekeresV. GyoekeresB. OzerB. OzerN. NgoyN. NgoyTiago SantosTiago SantosA. RibeiroA. RibeiroR. PerraudR. PerraudB. AndreB. AndreD. BakwaD. BakwaN. BentalebN. BentalebG. PerrinG. PerrinH. HaraldssonH. HaraldssonA. UedaA. Ueda
Lille crest
Lille
LIL
4-2-3-1
Arsenal

Once inicial

Lille

Manager

  • M. Arteta
  • D. Ancelotti

Mikel Arteta está pendiente del estado físico de Ezri Konsa de cara a este encuentro, después de que el defensa fuera apartado de la convocatoria de Inglaterra durante el parón internacional por dos problemas físicos distintos. El central del Arsenal regresó a Londres para recibir tratamiento y su disponibilidad para este partido sigue siendo incierta. No se han confirmado más lesiones ni sanciones en el Arsenal antes del inicio del encuentro y se esperan novedades cuando se acerque el partido.

En el Lille, Davide Ancelotti no ha confirmado por ahora ninguna baja destacada. La información sobre la plantilla visitante se actualizará a medida que esté disponible antes del partido.

Estado de forma

ARS

ARS - Formulario

NAP
W0-1
SUN
W0-2
IPS
W2-4
BHA
L3-0
LEE
W2-1
Gol marcado (encajado)
9/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5
LIL

LIL - Formulario

BET
L2-3
TRO
W2-0
NCE
L2-1
ZUL
W2-1
LEH
W1-0
Gol marcado (encajado)
8/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El Arsenal afronta este encuentro con tres victorias en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, aunque sus resultados también dejan motivos de preocupación. Su partido más reciente terminó con una derrota por 3-0 ante el Brighton en la Premier League, un resultado que puso de manifiesto la fragilidad defensiva que le ha afectado a domicilio esta temporada. Antes de ese tropiezo, logró una trabajada victoria por 1-0 en el campo del Napoli en la Champions League y venció por 2-1 al Chelsea en la Premier League, demostrando que puede rendir al máximo nivel cuando ofrece su mejor versión.

Los últimos cinco partidos del Lille reflejan cierta irregularidad. En su encuentro más reciente ganó por 2-1 al Zulte Waregem en un amistoso, pero sus resultados oficiales han sido dispares: dos victorias consecutivas en la Ligue 1 ante el Troyes y el Toulouse quedaron empañadas por una derrota frente al Niza y otra por 3-2 ante el Real Betis en la Champions League. Esa derrota europea, en particular, habrá dejado a Ancelotti muchos aspectos que abordar antes de llegar a Londres.

Enfrentamientos directos

No hay datos disponibles sobre enfrentamientos recientes entre el Arsenal y el Lille. Por tanto, hay pocos antecedentes directos de los que sacar conclusiones, y ambos equipos afrontarán el partido basándose principalmente en su estado de forma actual y su posición en la competición.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
W
2
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
110050+53
W
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
W
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
W
5
ComoComoCOM
110041+33
W
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
W
6
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
110031+23
W
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
9
LensLensRCL
110032+13
W
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
W
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
W
16
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
17
RomaRomaROM
10101101
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
19
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
10101101
D
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
L
22
BrujasBrujasCLB
100123-10
L
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
L
22
LilleLilleLIL
100123-10
L
25
Inter MilánInter MilánINT
100112-10
L
25
Atlético MadridAtlético MadridATM
100112-10
L
27
LASKLASKLAS
100101-10
L
27
SSC NápolesSSC NápolesNAP
100101-10
L
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
L
29
VikingVikingVIK
100113-20
L
31
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
L
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
L
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
L
35
SlovanSlovanSLB
100116-50
L
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
L
Clasificación para cuartos de final

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