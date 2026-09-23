Alemania vs Grecia: detalles del partido

UEFA Nations League A - Jornada 2 27 sept 2026 - 14:45 WWK Arena

Alemania y Grecia comenzarán el 27 de septiembre de 2026 a las 18:45 GMT (14:45 EST / 19:45 BST / 20:45 SAST).

Duelo del Grupo A2 en el WWK Arena

Alemania regresa a casa, a Augsburgo, para recibir a Grecia en la jornada 2 de su campaña 2026/27 de la Liga A de la UEFA Nations League, en el Grupo A2. Bajo las órdenes del seleccionador Jürgen Klopp, Alemania aspira a aprovechar el apoyo de su afición y asegurar puntos vitales en los primeros compases dentro de un grupo competitivo que incluye a Países Bajos y Serbia. Para Grecia, medirse fuera de casa a la tetracampeona del mundo Alemania representa una dura prueba mientras se adapta a la máxima categoría de la Liga A.

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El refinamiento táctico de Alemania bajo Klopp

Alemania afronta el partido del domingo con ganas de establecer pronto su dominio en el Grupo A2. Con Jürgen Klopp habiendo reunido una plantilla amplia para impulsar a nuevos talentos internacionales junto a estrellas contrastadas, Alemania busca implementar una presión de alto ritmo y transiciones rápidas. Los locales confiarán en el dinamismo por dentro de Jamal Musiala y Florian Wirtz para romper las líneas defensivas rivales y alimentar su ataque.

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La solidez defensiva de Grecia a domicilio

Grecia viaja a Baviera decidida a mostrar disciplina táctica ante uno de los mejores equipos de ataque de Europa. Tras ganarse su plaza en la Liga A, los visitantes se centrarán en mantener un bloque compacto de bajo a medio y golpear rápido al contraataque. El liderazgo clave en defensa y la definición de Vangelis Pavlidis serán vitales si Grecia quiere dar la sorpresa en suelo alemán.

Noticias de los equipos y plantillas

Jurgen Klopp está al mando de Alemania para este partido, aunque no se ha confirmado ninguna alineación probable ni información específica sobre lesiones y sanciones antes del saque inicial. Se espera que haya más actualizaciones sobre la plantilla a medida que se acerque el encuentro.

Grecia está dirigida por Ivan Jovanovic y, del mismo modo, no se ha publicado por ahora ninguna noticia confirmada sobre lesiones, sanciones o un posible once inicial. Se añadirán actualizaciones a medida que estén disponibles.

Forma

Alemania llega a este partido de la Nations League después de haber disputado cinco encuentros entre el Mundial y amistosos internacionales, con un balance de tres victorias, ningún empate y dos derrotas. El equipo de Klopp firmó su actuación más contundente con una goleada por 7-1 a Curacao en el Mundial, y luego la siguió con una victoria por 2-1 sobre Costa de Marfil. Sin embargo, fue eliminada del torneo tras una derrota por 2-1 ante Ecuador y una derrota por 1-1 frente a Paraguay en los octavos de final. A lo largo de esos cinco partidos, Alemania marcó 13 goles y encajó seis.

Grecia ha tenido dificultades para ganar en los últimos meses, con solo una victoria en sus cinco partidos más recientes, además de tres empates y dos derrotas. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 0-1 ante Italia en un amistoso, y solo ha mantenido su portería a cero una vez en esos cinco partidos, en los que además solo marcó tres goles. Tres de sus últimos cinco resultados han sido empates, incluido un 0-0 tanto contra Hungría como contra Bielorrusia.

Historial de enfrentamientos

Alemania presenta un sólido registro ante Grecia en los enfrentamientos registrados, con tres victorias en los cuatro partidos del conjunto de datos. El duelo más reciente llegó en un amistoso de junio de 2024, que Alemania ganó por 2-1. El resultado más abultado de la serie fue un triunfo alemán por 4-2 en la Eurocopa 2012, mientras que los anteriores encuentros de clasificación para el Mundial en 2000 y 2001 también terminaron con victorias alemanas. Grecia no ha vencido a Alemania en ninguno de los cuatro partidos registrados.

Clasificación