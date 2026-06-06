Previa Brasil-Marruecos en la Copa Mundial de la FIFA 2026: todo lo que necesitas saber

World Cup - Copa del Mundo - Grupo C New York/New Jersey Stadium

El partido Brasil-Marruecos será el 13 de junio de 2026 a las 22:00 GMT (18:00 EST).

Cómo ver el partido entre Brasil y Marruecos con una VPN

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Brasil contra Marruecos: contexto del partido

El partido en East Rutherford es clave para ambas selecciones, que buscan afianzarse en un grupo muy igualado. Bajo la presión de las expectativas históricas, el técnico brasileño Carlo Ancelotti debe demostrar que su juego directo y vertical funciona en la escena mundial. Enfrentan a una selección marroquí implacable, dirigida por el innovador táctico Mohamed Ouahbi, que busca superar su histórica trayectoria hasta las semifinales de hace cuatro años. Ante un público entusiasta en el vanguardista New York New Jersey Stadium, este encuentro tiene todos los ingredientes para convertirse en un clásico instantáneo del Mundial.

Con Escocia y Haití acechando en el Grupo C, un tropiezo inicial podría ser decisivo. Para Brasil es la ocasión de confirmar su supremacía, olvidar las dificultades en la eliminatoria y ratificar su evolución técnica bajo su primer seleccionador extranjero en décadas. Para Marruecos es el primer examen de una nueva era: deja atrás su clásico estilo defensivo y apuesta por un juego más audaz, listo para medirse con los mejores. Bajo los focos de Nueva Jersey, la presión del debut convertirá el campo en una caldera, y la paciencia táctica y la capacidad de crear espacios decidirán los tres puntos.

Más información: Cómo ver y retransmitir en directo la Copa Mundial de la FIFA 2026

El camino hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026

El camino de Brasil hacia Norteamérica

El camino de Brasil hacia el Mundial 2026 fue difícil. La CONMEBOL organizó una eliminatoria intensa que obligó a un cambio total en el banquillo. La Seleção empezó mal: perdió 4-1 contra Argentina con el anterior técnico y cayó en la tabla.

El punto de inflexión llegó con el fichaje del legendario entrenador italiano Carlo Ancelotti, quien tomó las riendas de un equipo cuarto con 21 puntos y, con determinación táctica, lo guió hacia la estabilidad. En las últimas jornadas de 2025 Brasil aseguró el quinto lugar. Con este pase, los pentacampeones mantuvieron su récord de asistencia a todas las Copas del Mundo y apuntan a la redención en Nueva Jersey.

La magistral clasificación de Marruecos

En contraste, los Leones del Atlas aseguraron su boleto con una campaña perfecta en la eliminatoria africana. Impulsados por su histórico cuarto lugar en Catar 2022, Marruecos dominó el Grupo E de la CAF.

Bajo Walid Regragui, el equipo dominó el Grupo E con ocho victorias en otros tantos partidos, gracias a una defensa sólida y a un ataque letal por las bandas. Aunque Regragui renunció en marzo de 2026 para facilitar la evolución del grupo, dejó una plantilla de élite sin complejos. Su sucesor, Mohamed Ouahbi, tomó las riendas de un grupo ya consolidado, que llegó al torneo sin complejos y selló su billete a la fase final como la mejor selección africana.

Noticias de los equipos de Brasil y Marruecos

Noticias del equipo de Brasil

El seleccionador Carlo Ancelotti ha convocado a 26 estrellas, con un núcleo de campeones de Europa. La principal incógnita es Neymar Jr.: regresa al Mundial tras dos años y medio de ausencia, pero arrastra un leve edema muscular. Ancelotti confirmó que el cuerpo técnico lo trabaja de forma individual y que, aunque se le reserve para las últimas fases del torneo, se mantendrá con el grupo.

Mientras Neymar se recupera, el peso del ataque recae sobre Vinicius Junior, estrella del Real Madrid, y Raphinha, extremo del Barcelona, en un gran momento de forma. Ancelotti ha elogiado a Raphinha como el mejor del mundo atacando espacios, por lo que probablemente jugará en una posición ofensiva y móvil en el centro del campo. En defensa, el finalista de la Liga de Campeones Marquinhos, con el brazalete de capitán, se asocia con el central del Arsenal Gabriel Magalhães para blindar el centro de la zaga.

Getty

Noticias del equipo de Marruecos

Marruecos llega al torneo bajo la dirección de Mohamed Ouahbi, quien asumió la selección absoluta tras ganar el Mundial Sub-20 en 2025. Sin lesiones graves tras vencer 2-1 a Kosovo, Ouahbi apostará por un once experimentado y compenetrado.

La novedad es la llamada de los jóvenes Othmane Maamma y Yassir Zabiri, que aportarán frescura desde el banquillo. El lateral derecho del París Saint-Germain, Achraf Hakimi, sigue siendo el pilar defensivo y el motor de las subidas por banda.

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Perfiles de los entrenadores y filosofías tácticas

Carlo Ancelotti (Brasil)

Getty Images

Venerado como uno de los entrenadores más laureados de la historia, Carlo Ancelotti debuta en un torneo internacional como el primer técnico extranjero de Brasil en décadas. Experto en gestionar relaciones y fluidez táctica, su sistema otorga máxima libertad creativa a los delanteros sin renunciar a la responsabilidad defensiva.

Su 4-2-3-1 busca verticalidad y contraataque; exige pasar rápido al ataque tras robo, evitar pases laterales y explotar espacios. El reto en East Rutherford será que el doble pivote proteja la defensa cuando suban los laterales.

Mohamed Ouahbi (Marruecos)

Getty Images

Tras asumir el banquillo absoluto apenas tres meses antes del torneo, el técnico belga de 49 años ha mostrado audacia en sus ajustes tácticos y en la integración de jóvenes. Campeón mundial sub-20, prefiere un juego de posesión intenso y sobrecarga de bandas.

Respetando el bloque bajo que hizo famosa a Marruecos en 2022, ha añadido un ataque más vertical. Utiliza un mediocampo de tres para presionar los balones divididos y luego lanzar rápidas combinaciones entre laterales y extremos invertidos, lo que le da un estilo más expansivo que el de su predecesor.

Plantillas de 26 jugadores para el Mundial

Convocatoria de Brasil para el Mundial

Porteros: Alisson, Ederson, Weverton

Defensas: Alex Sandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Magalhães, Roger Ibañez, Léo Pereira, Marquinhos, Wesley

Centrocampistas: Bruno Guimarães, Casemiro, Danilo Santos, Fabinho, Lucas Paquetá

Delanteros: Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Neymar Jr., Raphinha, Rayan, Vinicius Jr.

Plantilla de Marruecos para el Mundial

Porteros: Yassine Bounou, Munir El Kajoui, Ahmed Reda Tagnaouti

Defensas: Noussair Mazraoui, Anass Salah-Eddine, Youssef Belammari, Achraf Hakimi, Zakaria El Ouahdi, Nayef Aguerd, Chadi Riad, Redouane Halhal, Issa Diop

Centrocampistas: Samir El Mourabet, Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui, Sofyan Amrabat, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss, Ismael Saibari

Delanteros: Abde Ezzalzouli, Chemsdine Talbi, Soufiane Rahimi, Ayoub El Kaabi, Brahim Díaz, Gessime Yassine, Ayoube Amaimouni

Duelos clave entre Brasil y Marruecos

Vinicius Junior vs. Achraf Hakimi: un duelo de alto nivel en la banda. El brasileño busca confirmar su candidatura al Balón de Oro con su velocidad en el regate. Enfrentará a Achraf Hakimi, uno de los pocos laterales con la velocidad, la fuerza y la inteligencia para seguirle el ritmo. El ganador de este duelo puede definir el futuro del Grupo C.

Raphinha vs. el centro del campo marroquí: Con Ancelotti pidiéndole que se acerque a la defensa para aprovechar los espacios, los pivotes marroquíes, liderados por Sofyan Amrabat, deben frenar sus movimientos y evitar que reciba de cara para alimentar las subidas brasileñas.

Gabriel Magalhães vs. Youssef En-Nesyri: duelo aéreo y físico en el área. En-Nesyri, un ‘9’ implacable, se alimenta de centros y presiona sin tregua. Gabriel, del Arsenal, debe usar su buen posicionamiento y fuerza para mantener su zona a salvo y evitar ocasiones a balón parado.

Noticias de los equipos y plantillas

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Estado de forma





Historial de enfrentamientos directos

BRA Último partidos MAR 0 Victorias 0 Empates 1 Victoria Marruecos 2 - 1 Brazil 1 Goles marcados 2 Partidos de más de 2.5 goles 1/1 Ambos equipos anotaron 1/1





Clasificación

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