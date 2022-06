Pretemporada del Atlético Madrid 2022: cuándo empieza, partidos amistosos, fichajes, plantilla, viajes y lugares de concentración

Los rojiblancos volverán al trabajo el 7 de julio con el tradicional 'stage' en Los Ángeles de San Rafael.

JAVIER DE PAZ.- El Atlético de Madrid afrontará una nueva campaña para dejar atrás una temporada 2021/2022 llena de dudas pero en la que el equipo, tras varios altibajos, logró el principal objetivo: clasificarse para la Champions por décimo año consecutivo finalizando entre los tres primeros en LaLiga y, además, volver a meterse entre los ocho mejores de Europa llegando hasta los cuartos de final de la Liga de Campeones. Pero todo eso ya es historia y los rojiblancos se enfoncan en un nuevo curso.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram sobre el Atlético de Madrid y recibe todo el contenido de Goal sobre tu equipo al instante en tu móvil

Pretemporada del Atlético de Madrid 2022: cuándo empieza

La plantilla del conjunto 'colchonero' está citada para volver al trabajo el día 7 de julio. Como es habitual, el equipo pasará los pertinentes reconocimientos médicos para después realizar los primeros entrenamientos en la concentración en Los Ángeles de San Rafael, Segovia, antes de realizar los viajes previstos en la pretemporada. Tras todo eso, el cominezo liguero está previsto para el 12, 13 y 14 de agosto con la primera jornada.

Pretemporada del Atlético de Madrid 2022: viajes y lugares de concentración

Como es norma desde hace ya varios años, la puesta a punto del Atlético se llevará a cabo en el 'stage' veraniego en Los Ángeles de San Rafael con las ya caracteríticas sesiones físicas para poner a tono al equipo. La estadía durará alrededor de dos semanas y está prevista desde el 11 hasta el 23 de julio aproximadamente.

Tras ello, se disputará el también habitual amistoso frente al Numancia en Burgo de Osmo antes de poner rumbo a la gira noruega, donde tiene cerrado otro encuentro contra el Manchester United.

Esta temporada, viendo el problema de lesiones que ha arrastrado el equipo, la idea de los rojiblancos es no realizar giras asiáticas ni a destinos excesivamente lejanos para no cargar a los jugadores ante de que se inicie la competición. Israel podría ser otro de los viajes del equipo en la pretemporada.

El artículo sigue a continuación

Pretemporada del Atlético de Madrid 2022: partidos amistosos

PARTIDOS FECHA HORA SEDE Numancia vs. Atlético de Madrid Pendiente de confirmación - Municipal de Burgo de Osma (Segovia) Atlético de Madrid vs. Manchester United 30/07/2022 14:00 Ullevaal Stadion (Oslo)

El Atlético tiene, por el momento, dos partidos amistosos confirmados. El duelo inaugural de la pretemporada será, como siempre desde los últimso años, frente al Numancia en Burgo de Osma, en el Memorial Jesús Gil, en la recta final de la concentración en Los Ángeles de San Rafael. Además, también está cerrado el duelo frente al Manchester United, con el que los de Simeone se enfrentaron en octavos de final de la pasada Champions, en el Ullevaal Stadion, en Oslo, Noruega.

Además de estos dos encuentros, el Atlético tiene previsto jugar frente a la Ponferradina en un choque que estaba que iba a celebrarse a finales del mes de mayo y el calendario no dejó disputar. A falta de confirmación oficial, también jugaría un amistoso contra la Juventus de Turín en Tel-Aviv, Israel, y disputaría el Trofeo Ramón de Carranza 2022, ante el Cádiz el 4 de agosto.

Pretemporada del Atlético de Madrid 2022: fichajes y plantilla

Web Atlético Madrid

Pese a las carencias mostradas la pasada temporada, y tal y como se ha dado a conocer desde el club, no habrá excesivos cambios en la plantilla rojiblanca. Con nombres como Saúl y Morata regresando de sus cesiones con su futuro en el aire, el Atlético también afronta las renovaciones de Oblak, Lemar o Felipe y la consabida norma de 'antes de entrar dejen salir', por lo que hasta que no se venda a algun jugador es previsible que no se acometa ninguna operación.