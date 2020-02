Presidente de Liga Española: “Que bueno que México no juega Copa Libertadores”

La Liga MX decidió no participar más en el torneo desde 2017 por cambio de formato y ajustes en el calendario.

Para Javier Tebas, presidente de la Liga Española, fue acertada la decisión de la Federación Mexicana de Futbol en no jugar más la Copa Libertadores de América, esto debido a que terminan por afectar al deporte.

Pese a no pertenecer a la Conmebol, los equipos mexicanos participaron en el torneo desde 1998 hasta 2016 por invitación, pero los cambios en el evento sudamericano fueron factor para no continuar formando parte de ella.

“Qué bueno que ya no juega la , porque no entiendo porque cambian el formato y ahora ya no es de enero a diciembre, sino como Europa, porque eso cambia el ecosistema del futbol, cambia los formatos”, explicó durante el Sports Summit en la Ciudad de México.

Más equipos

Tebas consideró que esto termina por generar un importante conflicto para los diferentes campeonatos locales: “Es verdad que hay algunos defectos, que debemos repartir la riqueza del futbol, pero hay que ver cómo se están planificando estos nuevos torneos, porque afecta a las Ligas Nacionales”.