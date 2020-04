Presidente de Nacional mostró su preocupación por la falta de ingresos por el coronavirus

Juan David Pérez habló sobre la crisis que empieza a golpear las finanzas del club. "A partir del otro mes va a ser muy difícil", aseguró.

no es ajeno a la crisis que viene golpeando a la mayoría de los equipos del Fútbol Profesional Colombiano, y del planeta, a causa de la pandemia del COVID-19.

Si bien el Verde no se ha visto tan afectado como otros clubes, la falta de ingresos y la incertidumbre por parte de las decisiones por parte de la Dimayor empiezan a preocupar al elenco paisa, tal como ha dejado ver el presidente Juan David Pérez.

"Vivimos una situación bastante atípica. Vamos a completar 40 días sin jugar un partido de local, que no solo implica taquilla sino mercadeo, activaciones de marcas, etc. Algunos patrocinadores han suspendido el contrato y los entendemos. Las Tiendas Verdes están cerradas. Los ingresos han caído a cero mientras los costos fijos se mantienen en un 80%", dijo el directivo en una entrevista virtual.

Más equipos

"De igual manera tenemos incertidumbres respecto a las decisiones de Dimayor, porque la fecha tentativa de reinicio ya no se dio y aún no sabemos qué va a pasar para tomar decisiones contractuales. No hay modelo de campeonato definido. La gran pregunta es cuándo se reinicia esto y en qué condiciones: con o público, si se juega domingo, miércoles, domingo; también hay que buscar fechas para las copas internacionales", agregó.

Sin embargo, en medio de esta incertidumbre, el presidente nacionalista aseguró que no está para "victimizarse", pues son varios los sectores afectados por la crisis y "hay que ser solidarios". Justamente una cualidad que resató en los empleados del club, quienes han tomado medidas para ayudar adelante.

"Hemos encontrado un gran sentido de pertenencia, cohesión y solidaridad de toda la familia de Atlético Nacional: cuerpo técnico, jugadores, colaboradores, empleados y hasta el fútbol formativo, todos tomaron medidas individuales para ayudar al club. Veo por parte de ellos total compromiso para lo que se viene" resaltó.

A su vez, Pérez ratificó que hasta el momento el club ha logrado salir a flote, pero que con la prolongación de la emergencia "las cosas se van a ir complicando". "Los números del equipo masculino por sus cifras son más relevantes, pero hemos encontrado medidas para aliviar el flujo de caja en este primer mes. Abril nos da para aguantar, pero a partir del otro mes va a ser muy difícil. Ya el agua la tenemos por encima de la nariz", enfatizó.