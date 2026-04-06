Presidente de la Federación Senegalesa: La actuación de Marruecos es «un precedente peligroso y doloroso»

El presidente de la Federación Senegalesa de Fútbol, Abdoulaye Fall, ha hecho un llamamiento a la prudencia para facilitar la resolución del caso de los 18 aficionados senegaleses detenidos en Marruecos.

La justicia marroquí ha dictado sentencias de prisión para los 18 aficionados, que oscilan entre tres meses y un año, por mala conducta y disturbios durante la final de la Copa Africana de Naciones.

«Debemos dar un paso atrás para encontrar soluciones a esta situación», declaró Fal en una entrevista con la agencia de noticias senegalesa.

Y añadió: «Es una situación dolorosa que nos afecta a todos. Creo que los conflictos deportivos deben resolverse dentro de las propias organizaciones deportivas».

Fal insistió: «Estoy en contra de llevar los conflictos deportivos a los tribunales, ya que esto sienta un peligroso precedente».

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