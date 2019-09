Chicharito: "En el Sevilla sueño con cosas chingonas"

El delantero mexicano dejó claro que no viene al club a retirarse y que llega "fino, fino" para aspirar a lo más alto en Nervión.

Javier "Chicharito" Hernández ya es nuevo jugador del . El delantero mexicano ha firmado por tres temporadas tras llegar procedente del y ha aclarado cuáles son sus objetivos en su segunda aventura en tras jugar en el , que le llega a los 31 años pero estando "fino, fino".

"Ninguna inquietud. Cosas positiva, estuvimos hablando que eta es una bendita oportunidad. Sé la exigencia de este club. Estoy encantado y feliz. Que lastima que se viene el parón de selecciones. Me encantaría adaptarme todo lo antes posible. Feliz de esta ciudad, club institución. Me llama mucho la atención. Con toda la confianza y ese cariño me ha mostrado la directiva. Espero que sea la mejor manera de venir", comentó.

Sensación: "Todas cosas positivas. Exigencia que está puesta en mí. Se sabe que es conseguir el mayor de los éxitos en esta entidad. Sacar mi mejor versión en lo profesional y lo personal. Tengo que dar todo y lo voy a dar todo"

¿Ha hablado con Layún, Guardado y Lainez?: Con Andrés y con Diego no he hablado pero con Miguel sí. Hablamos mucho, porque nuestras familias son cercanas. Estaban muy feliz. Me comentó que tuvo al mister en el Porto. Me tocó un fin de semana visitarlo el año pasado. Y me quedé enamorado. Siempre me ha dicho que aquí se vive el fútbol como una religión"

Aportar: "Voy a darlo todo. Me encantaría decir que voy a marcar 70 oles y vamos a salir campeon de muchas cosas. Todo se demuestra en el rectángulo verde. Voy a darlo todo. Lo voy a disfrutar muchísimo. Espero que sea una mejor etapa que la anterior que tuve en España. Gracias a estos dos señores que apretaron mucho por mí"

Cómo se encuentra: "Estoy bien, estoy fino, al 100 por 100, la posición del delantero es de rachas. A lo mejor no estás bien y marcas. En mi ultimo partido marqué. Estoy bien físicamente y futbolísticamente. Espero ponerme a punto rápido".

Presión: "Me encanta eso. soy una persona que trato de evitar la zona de confort. Encantado. Sé que nos vamos a exigir y sacar la mejor versión de cada uno. Lo importante es que el Sevilla gane cada partido. llegar más lejos todo lo posible".

Jugar solo en punta o acompañado: "Desde que he debutado hasta la fecha, he jugado como sea y donde sea. Lo demás, esa pregunta es para el mister. Me voy a adaptar a lo que me pida. Exigirme y disfrutarlo y siempre luchando. Sea un delantero o dos, como sea, mientras más tiempo tengo dentro del campo, mejor".

¿A qué aspira?: A lo más grande. A lo más alto, a eso hay que aspirar. Eso es lo que transmite el sevillismo. Se sabe de Sevilla y de la ilusión que esta ciudad transmite al equipo. Ya lo decía con la Selección, que sueño con cosas chingonas porque es gratis y en el Sevilla igual".

Cuándo empiezan las negociaciones: "Ha sido todo como siempre es. El contacto inicia… fue hace una semana, hace dos, hace tres. Confían mucho en mí y voy a tratar de darlo todo".

Los primeros partidos, uno con el Real Madrid: "Quiero jugar lo máximo posible. Jugar contra tu exequipo, será especial".

Habló con Lopetegui: "Hablé con Julen y todo muy bien ¿Exigente? Como todos en el fútbol".