El Mundial se convierte en una carrera contrarreloj para el holandés Matthijs de Ligt. El defensa de 26 años del Manchester United está de baja desde noviembre por una lesión de espalda y aún no hay fecha de regreso.

El club publicó el viernes fotos que lo muestran entrenando sobre el césped, pero aún no hay fecha para su regreso.

Sigue trabajando en solitario, y el técnico Michael Carrick aún no fija una fecha para su regreso.

Su presencia en el Mundial con la selección holandesa, con la que ha disputado 52 partidos, corre peligro.

Dentro de 51 días, Holanda se medirá a Japón en la fase de grupos. A finales de mayo, el seleccionador Ronald Koeman anunciará su lista.

Si llega en forma, Koeman lo convocará, pero el United solo tiene cinco partidos para que recupere ritmo.

De Ligt ya ha jugado tres grandes torneos con Holanda: dos Eurocopas y el Mundial de 2022.