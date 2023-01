Premio The Best 2022: Los nominados a Mejor Jugador del Mundo para FIFA

La ceremonia para conocer al Mejor Jugador del Año para FIFA tendrá lugar el 27 de febrero

Ya se conocen los nominados al Premio 'The Best' 2022, que coronará al Mejor Juagdor del Año por la FIFA. El máximo organismo mundial del fútbol a hecho públicos los 14 nombres que aspiran a ganar el Premio The Best 2022 al mejor jugador del mundo. Esta es la lista de los posibles candidatos a ganar el premio: Julián Álvarez, Jude Bellingham, Karim Benzema, Kevin de Bruyne, Erling Haaland, Achraf Hakimi, Robert Lewandowki, Sadio Mané, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Luka Modric, Neymar, Mohamed Salah y Vinicius Junior.

El premio reconoce al mejor futbolista del año natural 2022 y los dos grandes favoritos para poder lograr el premio vendrían a ser tanto Karim Benzema (actual Balón de Oro, campeón de Liga y Champions) como Leo Messi (campeón del mundo y Balón de Oro del Mundial). Todo parece indicar que francés y argentino serían los grandes favoritos al "The Best" de 2022.

Cómo se vota el Premio "The Best" otorgado por la FIFA

El plazo de votación se abre desde ahora hasta la ceremonia que tendrá lugar el próximo día 27 de febrero. ¿cómo es el sistema de votación? Pues el "The Best" se decide con una votación dividida entre cuatro colectivos: 25% de los votos los eligen los periodistas; otro 25% los votan los capitanes de las selecciones nacionales de cada país; otro 25% lo elegirían los seleccionadores; y el 25% restante correspondería a los votos de los aficionados