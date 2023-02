Los tres finalistas al Premio Puskas 2022 son Dimitri Payet, Richarlison y Marcin Oleksy

Este lunes 27 de febrero ha tenido lugar la gala The Best de la FIFA en la cual el mayor organismo del fútbol ha premiado a los mejores futbolistas del año 2022. Sin duda, el galardón más esperado será el The Best a mejor jugador del 2022.

Premio Puskas 2022: goles nominados, cómo votar y ganadores anteriores

El Premio Puskas 2022 de la gala The Best de la FIFA es el galardón que premia al jugador que marcó el mejor gol del año. La votación es pública y todos pueden votar aquí mismo por su gol favorito en la web de la FIFA.

Para este 2022, la FIFA dio un listado inicial con 11 finalistas, de los cuales finalmente han resultado tres jugadores que son los que optan este lunes al premio: Richarlison, Dimitri Payet y Marcin Olesky.

Los otros ocho jugadores que estaban en la lista inicial al Premio Puskas son los siguientes: Mario Balotelli, Amandine Henry, Theo Hernández, Alou Kuol, Salma Paralluelo, Alessia Russo, Kylian Mbappé y Francisco González Metilli.

Los jugadores que ya han ganado el Premio Puskas de la FIFA

Edición Ganadores 2009 Cristiano Ronaldo 2010 Hamit Altintop 2011 Neymar 2012 Miroslav Stoch 2013 Zlatan Ibrahimovic 2014 James Rodríguez 2015 Wendell Lira 2016 Mohd Faiz Subri 2017 Olivier Giroud 2018 Mohamed Salah 2019 Daniel Zsori 2020 Heung-Min Son 2021 Erik Lamela 2022 ?

El gol de Richarlison candidato al Premio Puskas 2022

El gol de Payet candidato al Premio Puskas 2022

El gol de Marcin Oleksy candidato al Premio Puskas 2022