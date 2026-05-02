Posibles alineaciones de Ajax y PSV: Takehiro Tomiyasu y Paul Wanner vuelven al once inicial

El sábado a las 20:00 horas el Ajax recibe al PSV en la VriendenLoterij Eredivisie. Aunque el título ya es del PSV, se esperaque Peter Bosz ponga en liza su mejor once.

PSV ya es campeón, pero Ajax, cuarto, aún aspira al segundo lugar.

Eso significa, de hecho, una plaza para la fase de grupos de la Liga de Campeones. La diferencia con el segundo clasificado, el Feyenoord, es actualmente de cuatro puntos.

Por ello, se espera que el Ajax también salga con su once titular más fuerte. Takehiro Tomiyasu, que regresa tras cumplir una sanción, será titular como lateral izquierdo, lo que hará que Lucas Rosa comience por la derecha y Anton Gaaei pase al banquillo. Además, los de Ámsterdam seguirán sin poder contar con Davy Klaassen, que sufre una lesión de rodilla.

Alineación probable del Ajax: Paes; Rosa, Sutalo, Baas, Tomiyasu, Mokio, Regeer, Gloukh; Berghuis, Weghorst, Godts.

El PSV, que tras ganar 6-1 al PEC Zwolle pasó unos días en Ibiza, no podrá contar con los lesionados Anass Salah-Eddine e Ismael Saibari ni con el sancionado Ivan Perisic.

Kiliann Sildillia y Couhaib Driouech repetirían como titulares, mientras que Paul Wanner y Dennis Man regresarían al once en lugar de Joël van den Berg y Esmir Bajraktarevic.

Alineación probable del PSV: Kovár; Sildillia, Flamingo, Gasiorowski, Mauro Júnior; Veerman, Til, Wanner; Man, Pepi, Driouech.