Posible alineación del PSV: Peter Bosz le da la oportunidad de debutar en la Eredivisie a un jugador

El PSV, ya campeón, visita este sábado al Sparta Rotterdam. Peter Bosz hará algunos cambios en su once. El partido empieza a las 18:45 h y se verá en ESPN 2.

Bosz no podrá contar con Schouten, Veerman, Obispo, Dest, Salah-Eddine, Pléa ni Van Bommel, pero no es una catástrofe, pues el PSV ya es campeón.

Bosz aprovechará para dar minutos a Nick Olij ante su exequipo; serán sus primeros en Liga. La defensa la integrarán Kiliann Sildillia, Ryan Flamingo, Yarek Gasiorowski y Mauro Júnior.

Sin Veerman ni Schouten, Guus Til retrocede al centro del campo. Le acompañan Paul Wanner e Ismael Saibari, autor de dos goles ante el FC Utrecht.

Esmir Bajraktarevic (derecha) y Couhaib Driouech (izquierda) tendrán su chance en las bandas. Con Til en el medio, Ricardo Pepi liderará el ataque.

El PSV celebra su 27.º título liguero con calma, mientras el Sparta, octavo, pelea por un lugar en los play-offs europeos.

Once probable del PSV: Olij; Sildillia, Flamingo, Gasiorowski, Mauro Júnior; Wanner, Saibari, Til; Bajraktarevic, Pepi, Driouech.