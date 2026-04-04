Posible alineación del PSV para el posible partido decisivo por el título

El PSV se enfrentará este sábado al FC Utrecht en un partido que podría decidir el título. Peter Bosz parece haber dado ya con su alineación ideal. El encuentro en el Philips Stadion comenzará a las 16:30 y se podrá ver en directo en ESPN 1.

Matej Kovar, que se clasificó para el Mundial con la selección checa, estará bajo los palos del PSV. Kiliann Sildillia será titular como lateral derecho, mientras que Mauro Júnior sustituirá al sancionado Anass Salah-Eddine como lateral izquierdo. Jerdy Schouten y Armando Obispo formarán el centro de la defensa del PSV.

Joey Veerman está en condiciones de ser titular en el centro del campo. Paul Wanner e Ismael Saibari completan el mediocampo del PSV en un partido que podría dar al equipo el título de liga.

Dennis Man (derecha) e Ivan Perisic (izquierda) deben aportar peligro por las bandas. Bosz prefiere a Guus Til antes que a Ricardo Pepi, cuyo traspaso al Fulham se frustró recientemente, para la posición de delantero.

Si gana al FC Utrecht, el PSV se proclamará campeón de forma oficiosa. Si el Feyenoord pierde puntos el domingo en su visita al FC Volendam, el tercer título consecutivo será una realidad para el líder de Eindhoven.

Alineación probable del PSV: Kovar, Sildillia, Schouten, Obispo, Mauro Júnior, Veerman, Wanner, Saibari, Man, Til y Perisic.