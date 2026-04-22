Posible alineación del PSV: Bosz podría debutar a un jugador en la Eredivisie y decidir sobre Veerman

El PSV, ya campeón, recibe al PEC Zwolle el jueves sin presión. Peter Bosz tiene clara la alineación, según Voetbalzone. El partido empieza a las 21:00 h y se verá en ESPN2.

Nick Olij debutará el jueves en la Vriendenloterij Eredvisie, según anunció Bosz en la rueda de prensa previa al partido, por lo que Matej Kovar descansará.

La defensa será la habitual: Kiliann Sildillia, Ryan Flamingo, Yarek Gasiorowski y Mauro Júnior, de derecha a izquierda.

Joey Veerman regresa al centro del campo tras ausentarse ante el Sparta Rotterdam; Ismael Saibari y Guus Til completan el trío en la medular frente al equipo de la zona media de la Eredivisie.

Esmir Bajraktarevic parte en la derecha, Ricardo Pepi lidera el ataque y Ivan Perisic actúa por la izquierda.

En la primera vuelta el PSV venció 0-4 en Zwolle, partido en el que Tristan Gooijer fue expulsado dejando a los locales con diez.

Once probable del PSV: Olij; Sildillia, Flamingo, Gasiorowski, Mauro Júnior; Veerman, Saibari, Til; Bajraktarevic, Pepi, Perisic.