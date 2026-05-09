Posible alineación del Feyenoord: Van Persie ya tiene los nombres para el partido decisivo contra el AZ

El Feyenoord puede asegurar el segundo puesto en la Vriendenloterij Eredivisie el domingo ante el AZ en casa. Robin van Persie no tiene grandes dudas para el partido en De Kuip. El encuentro arranca a las 16:45 y se verá en ESPN 2.

Givairo Read ya ha jugado algunos minutos, pero Van Persie prefiere a Mats Deijl como lateral derecho. Jordan Bos actúa en la izquierda y Gernot Trauner y Tsuyoshi Watanabe forman la pareja de centrales.

En la medular actuarán Oussama Targhalline, Thijs Kraaijeveld y Luciano Valente. Sem Steijn aguarda su oportunidad en el banquillo.

Anis Hadj Moussa surtirá balones desde la derecha al pichichi de la Eredivisie, Ayase Ueda, mientras que en la izquierda Tobias van den Elshout reemplaza a Raheem Sterling.

Si gana, el Feyenoord confirmará el segundo puesto y la plaza en la Liga de Campeones. El AZ, campeón de la Copa de Alkmaar, ya tiene garantizada su presencia en Europa gracias a la Eurojackpot KNVB Beker.

Once probable del Feyenoord: Wellenreuther; Deijl, Trauner, Watanabe, Bos; Targhalline, Kraaijeveld, Valente; Hadj Moussa, Ueda, Van den Elshout.