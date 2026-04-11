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Rian Rosendaal

Traducido por

Posible alineación del Feyenoord: Van Persie decidirá entre Valente y Hadj Moussa

NEC Nimega vs Feyenoord
NEC Nimega
Feyenoord
Eredivisie

El segundo, Feyenoord, visita este domingo al tercero, el NEC. Robin van Persie tiene varias dudas para este partido. El encuentro arranca a las 14:30 y se verá en ESPN 1. 

Anel Ahmedhodzic, Luciano Valente y Anis Hadj Moussa no están en condiciones de ser titulares en De Goffert, lo que obliga a Van Persie a tomar decisiones en el Feyenoord. 

Timon Wellenreuther será el portero. La defensa la formarán Mats Deijl, Tsuyoshi Watanabe, Thijs Kraaijeveld y Jordan Bos.

Tobias van den Elshout, recién renovado, debutará como titular. En el centro del campo estarán Jakub Moder y Oussama Targhalline, mientras que In-beom Hwang y Sem Steijn aún no se recuperan de sus lesiones.

Gonçalo Borges reemplaza al lesionado Hadj Moussa, mientras que Raheem Sterling actuará en la banda izquierda y el máximo goleador de la Eredivisie, Ayase Ueda, liderará el ataque.

Eredivisie
NEC Nimega crest
NEC Nimega
NEC
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY

El Feyenoord solo supera por un punto al NEC, que aspira a la Champions. En la ida, perdió 2-4 en De Kuip.

Once probable del Feyenoord: Wellenreuther; Deijl, Watanabe, Kraaijeveld, Bos; Targhalline, Moder, Van den Elshout; Borges, Ueda, Sterling. 

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