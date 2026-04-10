El Ajax quiere redimirse tras la humillante derrota 1-2 contra el FC Twente y visitará el sábado al colista, el Heracles Almelo. Al técnico Óscar García le preocupa el centro del campo. El partido empezará a las 21:00 h y se verá en ESPN 2.

Davy Klaassen, Youri Regeer y Kian Fitz-Jim tampoco estarán disponibles contra el Heracles. Además, el defensa Takehiro Tomiyasu no está en óptimas condiciones para ser titular en Almelo. Joeri Heerkens se perderá varios encuentros por una lesión de tobillo.

Maarten Paes, pese a las críticas, seguirá en la portería. Anton Gaaei y Lucas Rosa actuarán como laterales, con Josip Sutalo y Youri Baas en el centro de la defensa.

Jorthy Mokio, que renovó el jueves, busca brillar en Almelo. Sean Steur vuelve al once, y Oscar Gloukh recibe otra oportunidad por las bajas en la medular.

Steven Berghuis actúa como extremo derecho y Mika Godts aporta peligro por la izquierda. Wout Weghorst, autor del gol ante el FC Twente, lidera el ataque ante su exequipo.

El segundo puesto parece lejos: el Feyenoord, seis puntos por encima, visita al NEC, tercero a solo un punto.

Once probable del Ajax: Paes; Gaaei, Sutalo, Baas, Rosa; Steur, Gloukh, Mokio; Berghuis, Weghorst, Godts.