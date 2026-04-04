Posible alineación del Ajax: García se decide entre Weghorst y Dolberg

El Ajax se enfrentará este sábado al difícil FC Twente de John van den Brom. Óscar García introduce algunos cambios con respecto al empate 1-1 en «De Klassieker» contra el Feyenoord. El Ajax - FC Twente comienza a las 21:00 y se podrá ver en directo en ESPN 2.

Maarten Paes defenderá la portería del Ajax, que necesita urgentemente los puntos para afianzarse en el segundo puesto de la Vriendenloterij Eredivisie. Lucas Rosa será titular en el Johan Cruijff ArenA como lateral derecho, con Owen Wijndal en el lado izquierdo. Takehiro Tomiyasu se lesionó ante el Feyenoord y se perdió los amistosos internacionales de Japón. Tampoco podrá ser titular contra el Twente.

Josip Sutalo y Youri Baas forman la pareja de centrales contra los Tukkers. Ko Itakura vuelve a entrenar con el primer equipo del Ajax, pero aún tendrá que esperar un poco para ganarse un puesto de titular con el técnico español.

Jorthy Mokio será titular en el centro del campo, ya que Youri Regeer no se ha recuperado del todo de una lesión en el tendón de la corva. Sean Steur comenzará por la izquierda y Oscar Gloukh será el número 10 en el centro del campo del equipo de Ámsterdam. Davy Klaassen sufre molestias en la rodilla y, por ello, García no lo va a lanzar a la piscina.

Kasper Dolberg sustituye a Wout Weghorst como líder del ataque del equipo local. Steven Berghuis vuelve a contar con la confianza de García en la banda derecha. Mika Godts es el extremo izquierdo del ataque del Ajax.

El Ajax llega al encuentro contra el Twente con un punto de ventaja. En octubre, los de Ámsterdam ganaron por 2-3 en Enschede, con un gol de Weghorst, entre otros, quien suena como posible fichaje de los Tukkers.

Alineación probable del Ajax: Paes; Rosa, Sutalo, Baas, Wijndal; Mokio, Gloukh, Steur; Berghuis, Dolberg, Godts.