Posible alineación del Ajax: García decidirá entre Gloukh, Berghuis y Weghorst

El Ajax aún puede ser segundo en la Vriendenloterij Eredivisie si vence el sábado al NAC Breda, en riesgo de descenso. El encuentro en el Rat Verlegh Stadion empieza a las 20:00 h y se verá en ESPN 2.

Maarten Paes seguirá bajo palos, mientras que Anton Gaaei y Lucas Rosa actuará como laterales. En el centro de la defensa estarán Josip Sutalo y Youri Baas, ya que Takehiro Tomiyasu cumple sanción.

Óscar García mantiene a Ko Itakura como pivote, con Jorthy Mokio y Oscar Gloukh en las otras bandas del centro del campo.

Steven Berghuis ocupa la derecha, Mika Godts la izquierda y Wout Weghorst, preferido a Kasper Dolberg, lidera el ataque.

El Ajax venció 0-3 al colista Heracles Almelo hace dos semanas, mientras que el NAC rescató un 1-1 ante el Fortuna Sittard en el último suspiro. Los de Breda están a tres puntos del descenso a falta de cuatro jornadas.

Once probable del Ajax: Paes; Gaaei, Sutalo, Baas, Rosa; Itakura, Mokio, Gloukh; Berghuis, Weghorst, Godts.