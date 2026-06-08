Posible alineación de la selección holandesa: Ronald Koeman realiza pocos cambios en el último partido de preparación

La selección holandesa realiza su ensayo general antes de lo serio. Este lunes a las 20:45 en el Ichan Stadium de Nueva York, enfrentará a Uzbekistán. Tras la decepción ante Argelia, busca recuperarse para llegar con buenas sensaciones a la fase final. El técnico Ronald Koeman no planea muchos cambios.

Bart Verbruggen será el portero titular, mientras que Denzel Dumfries regresa como lateral derecho tras cumplir sanción y Micky van de Ven actuará en la banda izquierda. Jurriën Timber, recién reincorporado tras una lesión, aún no tiene garantizado el once: «Decidiremos esta tarde si puede ser titular», apuntó Koeman. Si juega, formará el eje de la defensa con Virgil van Dijk, y Jan Paul van Hecke esperará en el banquillo.

En el centro del campo no habrá sorpresas: Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch y Tijjani Reijnders serán titulares. Justin Kluivert, que brilló ante Argelia, comenzará en el banquillo.

En ataque, Crysencio Summerville debutó ante Argelia y convenció, por lo que podría formar pareja con Dumfries. Cody Gakpo ocupará la banda izquierda.

La punta es el dilema: Memphis Depay, aún sin ritmo, ve cómo Donyell Malen, fresco tras su buena temporada en la Roma, parte de nuevo como favorito.

Los suplentes disputarán un encuentro adicional tras los 90 minutos para que los que aún no están al 100 % sumen minutos. Así lo indicó Koeman el domingo en rueda de prensa: «El primer partido se juega casi todo con el once titular; también es bueno para los que no están al 100 %. Así podrán jugar el segundo, dos tiempos de 35 minutos. Por eso jugamos dos partidos», afirmó el seleccionador.

Once probable de Países Bajos: Verbruggen; Dumfries, Timber, Van Dijk, Van de Ven; De Jong, Gravenberch, Reijnders; Summerville, Malen, Gakpo.