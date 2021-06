Portugal vs. Francia, EN VIVO ONLINE por la Eurocopa: dónde y cómo verlo por internet en streaming y TV

El partido más esperado de la fase de grupos de la Euro 2021 ya está aquí y el duelo Cristiano vs Mbappé promete ser de alto nivel.

Portugal y Francia se ven las caras en el partido más atractivo de la fase de grupos de la Eurocopa 2021. Matemáticamente, los galos ya están en octavos, pero seguramente querrán adueñarse del primer lugar del Grupo F, mientras que los lusitanos deben salir a sumar a como dé lugar, porque una combinación de resultados puede dejarlos fuera del certamen.

El monarca defensor de la Euro y el campeón del mundo se miden en un partido que además tendrá como protagonistas a Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Karim Benzema, entre muchos otros.

En Goal te damos toda la información y te mostramos las diferentes alternativas para seguir el compromiso.

¿DÓNDE ES Y A QUÉ HORA JUEGA PORTUGAL VS. FRANCIA?

PARTIDO Portugal - Francia FECHA Miércoles, 23 de junio ESTADIO Ferenc Puskás | Budapest (Hungría) HORA 21:00 de España; 14:00 de México y Colombia; 15:00 de Chile y 16:00 de Argentina GRUPO F

¿DÓNDE VER PORTUGAL VS. FRANCIA EN VIVO?

La transmisión en vivo por TV del partido correspondiente al Grupo F está disponible a través de los siguines canales:

ZONA CANAL HORARIO España Cuatro



ARD Das Erste (M+ Astra) 21:00 Sudamérica TNT Sports DIRECTV Sports Estadio TNT Sports DIRECTV Sports Chile DIRECTV Sports Colombia Win Sports+ ARG: 16:00, CHI: 15:00; COL: 14:00 México Sky Sports 14:00

¿CÓMO VER ONLINE Y EN STREAMING?

El Portugal vs Francia de la Eurocopa 2021 se puede ver en internet a través de las plataformas de streaming de las distintas compañías de televisión por cable: DirecTV GO, Estadio TNT Sports, Win Sports Online, TNT Sports Go, Blue to Go y el portal de Mediaset conocido como Mi Tele. Las seis plataformas están disponibles para PC, MAC y tablets o smartphones con sistema Android (4 o superior) e iOS (8 o superior).