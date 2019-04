Portugal asegura que hay hinchas que lo quieren en Wilstermann

El entrenador español es uno de los más cuestionados por su hinchada, pero está cerca de meter a Wilstermann a la otra fase de la Libertadores.

El entrenador de Wilstermann, el español Miguel , siente que la gente lo apoya pese a los malos resultados que cosechó en la de América en la que busca mantenerse con vida en sus dos próximos cotejos.

Desde que llegó, Portugal no fue del agrado de los hinchas que incluso lo amenazaron de echarlo del club en caso de que no renunciase, sin embargo a medida que fueron pasando los días el panorama parece haber cambiado.

“Yo voy por la calle y la gente está entusiasmada conmigo, no noto ninguna presión y las personas me quieren. Ese supuesto rechazo es la manipulación de un pasado que no sé por qué, pero tampoco es toda la hinchada, hay gente que respeta y es afectuosa”, dijo el entrenador del aviador.

Luego del partido contra Royal Pari, el que ganó por 2-1, una parte de la hinchada agredió al entrenador y lo insultó. “Es inadmisible que te tiren cosas o agredir, eso es muy grave. “Ya hablamos con los dirigentes para que se pueda tomar acciones. Me parece una actitud impresentable y luego de haber ganado a Royal Pari, aunque debía acabar con una diferencia de cinco goles a nuestro favor”, dijo Portugal.

Si bien Wistermann hasta el momento no ganó en la Libertadores, el equipo tiene dos cotejos como local contra el Tolima y el Paranaense donde buscará ganar los seis puntos y acceder a la siguiente fase o en el peor de los casos a la .