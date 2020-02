Portmore United, el equipo que dirige un excompañero de Jared Borgetti

El mexicano y el jamaicano coincidieron en el Bolton en la temporada 2005-2006.

Este martes comenzará su camino en la Concachampions, teniendo en puerta una eliminatoria frente al Portmore United de . Los Celestes saldrán de la comodidad de la y visitarán un exótico destino, pues el estadio del equipo caribeño tiene capacidad para 3000 personas únicamente.

Portmore es dirigido por el exfutbolista Ricardo Gardner, uno de los jugadores leyenda de los Reggae Boyz y compañero de Jared Borgetti con el en la temporada 2005-2006. En entrevista con ESPN, el Zorro del Desierto platicó cómo era su colega, pensando que su equipo será muy parecido a sus cualidades:

"Era técnico, que intentaba jugar, que le gustaba driblar, un estilo normal, no tan rústico y seguramente en el partido contra Cruz Azul veremos un equipo así de ese tipo, un equipo trabajado a la idea de lo que a él le gustaba ser como entrenador y también veremos un equipo un poco apegado a lo que es el futbol inglés, ellos son muy influenciados", aseguró.

Igualmente, Jared platicó cuáles fueron sus primeras impresiones al conocer a Gardner: "Cuando llego a Bolton me doy cuenta de que hay un jugador de Jamaica en el equipo, nunca me lo imaginé, muy buena onda, un chico que tenía rastas, pantalón largo, grande, que le quedaba debajo de las pompas, pero buena onda, siempre alegre, siempre poniendo su música, no hablaba absolutamente nada de español, pero la verdad que siempre fue atento. Nos enteramos que éramos rivales de confederación, sinceramente no lo había visto, él me comentó que sí me había reconocido".

El Portmore United tendrá una oportunidad histórica para trascender en el panorama continental, sabiendo que la visita de la Máquina los pondrá en los ojos de la Concacaf por 90 minutos. ¿Podrán repetir la buena actuación que los llevó a ganar el Campeonato Flow de Clubes del Caribe?