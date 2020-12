¿Portazo al Real Madrid? Mino Raiola abre la puerta de la Juventus para Pogba

El agente del futbolista asegura que la Juventus es uno de los posibles destinos del centrocampista francés.

Los días de Paul Pogba en el parecen estar contandos. Mino Raiola, agente del futbolista, aseguró en 'Tuttosport' que el ciclo del galo en el conjunto inglés se había acabado y que era momento de cambiar de aires.

Pues bien, en la siguiente parte de esa entrevista que se publicará hoy, Raiola habla de la como uno de los equipos mejor colocados para hacerse con los servicios de Pogba, algo que chocaría con los intereses del , ya que el centrocampista francés es uno de los sueños de Zinedine Zidane. "Quizá la Juventus puede ser su destino, ¿por qué no? Entre otras cosas, la relación con el club y con sus excompañeros es excelente. En el momento de Covid, no muchos equipos pueden permitirse comprar a Paul. Lo importante es querer cerrar ese acuerdo", ha comentado Raiola.

La noticia del posible adiós de Pogba hizo mucho ruido en Reino Unido, pero uno de los más duros ha sido el ex jugador del Jamie Carragher, que en 'Sky Sports' no se cortó a la hora de hablar del jugador del United. "Se tienen que deshacer de él. Lo he estado diciendo durante 12 meses. Dios mío, es el jugador más sobrevalorado que he visto en mi vida. Su actitud y la de su agente es una vergüenza", zanjó Carragher.