Por tercera vez consecutiva... el PSV Eindhoven se proclama campeón de la liga holandesa

El PSV Eindhoven se ha proclamado campeón de la liga holandesa por tercera vez consecutiva y por vigésimo séptima vez en su historia, tras el empate sin goles que su inmediato perseguidor, el Feyenoord, ha registrado este domingo ante el Volendam.

El PSV, a las órdenes de su entrenador holandés Peter Bosz, se adjudicó el título a cinco jornadas del final de la competición, tras lograr ayer sábado una emocionante victoria en el último suspiro (4-3) ante el Utrecht.

Tras la victoria de ayer, el PSV elevó su cuenta a 71 puntos, mientras que el Feyenoord, tras su empate de hoy, se queda con 54 puntos, lo que hace imposible recuperar la diferencia de puntos en las cinco jornadas restantes.

Bos lleva al frente del PSV desde 2023 y ha conseguido el título de la liga holandesa en las tres temporadas que ha dirigido al equipo.

El PSV había quedado eliminado de la Copa de Holanda en semifinales, tras caer derrotado ante el Nijmegen (3-2).

En cuanto a la Liga de Campeones, el PSV no superó la fase de grupos, quedando en el puesto 28 con 8 puntos, tras haber ganado dos veces, empatado otras dos y perdido cuatro.

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