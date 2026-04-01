Por segunda vez... La Federación Saudí de Fútbol responde a la marcha de Renard

La Federación Saudí de Fútbol ha vuelto a responder a las noticias que apuntaban a la salida del francés Hervé Renard de su cargo como seleccionador de la selección absoluta, antes del inicio de la fase final del Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

El diario francés «L'Équipe» había revelado el deseo de Renard de dejar el banquillo de la selección saudí, ante una oferta de la selección de Ghana para dirigirla en la Copa del Mundo de 2026, en sustitución de su anterior entrenador, Otto Addo.

Sin embargo, el diario saudí «Al-Riyadiah» citó declaraciones de una fuente oficial de la Federación Saudí de Fútbol, en las que se desmentían rotundamente esas noticias, afirmando: «No hay nada que destacar al respecto».

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Esta es la segunda vez que la Federación Saudí de Fútbol desmiente los rumores sobre la marcha de Renard, tras haberlo hecho también antes del partido amistoso contra Serbia, el martes, en el estadio TSC de Belgrado, que terminó con la derrota de «Los Verdes» por 2-1.

El técnico francés ha sido objeto de numerosas críticas en los últimos tiempos, tras clasificarse con dificultad para la fase final del Mundial a través de la repesca asiática, quedar eliminado de la Copa de los Árabes en semifinales y sufrir derrotas amistosas ante Egipto y Serbia, respectivamente.