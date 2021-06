¿Por qué TV Azteca Deportes no transmite el México vs Costa Rica ni la Concacaf Nations League?

La televisora del Ajusco sorprendió a todos al darse a conocer que no pasará los encuentros de la Selección mexicana.

Cuando ya muchos preparaban la botana y la reunión con amigos o familiares para ver el partido México vs Costa Rica, a través de TV Azteca Deportes, resultó que la televisora del Ajusco no transmitirá el juego, ni tampoco la final del Final Four de la Nations League de la Concacaf.

Esto generó mucha molestia en todos los aficionados que acostumbran a ver los juegos de la Selección mexicana con las narraciones de Christian Martinoli, el Dr. Luis García, Zague y Jorge Campos.

Al tratarse de algo inédito, en Goal te contamos el motivo por el que se tomó la decisión.

¿POR QUÉ TV AZTECA NO PASA LOS PARTIDOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA EN LA CONCACAF NATIONS LEAGUE?

La razón es simple. La Concacaf es quien decide en qué canal pasan los encuentros de la Liga de Naciones, no los equipos. Ante esto, la televisora del Ajusco se bajó de los partidos del Tri debido a que, por decisión propia, no quisieron pagar por los derechos de transmisión.

Lo cosa es que esta situación no es nueva, porque meses atrás TV Azteca decidió no participar en las transmisiones del Preolímpico de Guadalajara, ya que no hubo un acuerdo en la compra de los derechos televisivos.

Con esto, TUDN será quien traiga en exclusiva los cuatro partidos del Final Four, que son las dos semifinales, el partido por el tercer lugar y la gran final, donde se espera que México sea uno de los contendientes al título.

Disfruta hoy por @MiCanal5 a las 9 pm, el partido de @miseleccionmx en la CONCACAF Nations League por #TUDN 📺📡⚽️



¡La mejor cobertura deportiva del verano la vivirás por @TUDNMEX! 🟩🇲🇽#FinalFourEnTUDN pic.twitter.com/vQ90IBTMvp — Televisa Prensa (@Televisa_Prensa) June 3, 2021

Así como TV Azteca, por querer ahorrarse unos pesitos, dejó sin partidos de Selección mexicana a millones de personas que los siguen en todo el interior de la República y algunas partes de Estados Unidos.