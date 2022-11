¿Por qué Toni Kroos no juega el Mundial de Qatar 2022 con la Selección de Alemania?

El centrocampista del Real Madrid conquistó el Mundial 2014 en Brasil y jugó más de 100 partidos como internacional.

Toni Kroos es una de las caras más reconocibles de la Selección de Alemania que no está en el Mundial de Qatar 2022. El mediocampista del Real Madrid no está con Die Mannschaft en un torneo, la Copa del Mundo, que supo levantar en la edición de 2014, disputada en Brasil.

El ex centrocampista del Bayern Múnich anunciaba en julio de 2021, a través de un comunicado oficial publicado en sus redes sociales, que abandonaba su selección nacional tras la eliminación sufrida días antes frente a Inglaterra, por los octavos de final de la Eurocopa 2021.

El veterano centrocampista dejaba su selección para centrarse exclusivamente en su carrera en el Real Madrid tras disputar 106 partidos con Alemania y anotar 17 goles.

El gran éxito de Kroos fue el Mundial de 2014, cuando conquistaron el título en Brasil a las órdenes de Joachim Low. Eso sí, se le resistió conquistar la Eurocopa, donde cayó en 2012, 2016 y 2021.

Como internacional, el futbolista criado en el Bayern de Múnich disputó 3 Mundiales, 3 Eurocopas y 1 Copa Confederaciones desde su debut en marzo de 2010 a las órdenes de Joachim Low, que ha sido su entrenador durante toda su carrera.

Kroos publicaba una emotiva carta en las redes sociales en la que se despedía y explicaba su decisión:

"He jugado 106 veces con Alemania. No habrá más. Me hubiera encantado, y lo di todo una vez más, que al final hubieran sido 109 partidos internacionales y que este gran título, el título de la Eurocopa, hubiera llegado al final.

Ya había tomado la decisión de retirarme después de este torneo. Desde hace algún tiempo tenía claro que no estaría disponible para el Mundial de Qatar 2022. Sobre todo, porque quiero concentrarme de lleno en mis metas con el Real Madrid durante los próximos años. A partir de ahora, conscientemente me permitiré descansos que no he tenido como internacional en once años. Y también quiero ser durante más tiempo un esposo y un padre para mi esposa y mis tres hijos.

Fue un gran honor para mí llevar esta camiseta durante tanto tiempo. Lo hice con orgullo y pasión. Gracias a todos los aficionados y seguidores que me han apoyado y apoyado con sus aplausos y vítores. Y gracias a todos los críticos por su motivación extra.

Finalmente, me gustaría agradecer sobre todo a Jogi Löw. Me convirtió en jugador internacional y campeón del mundo. Él confiaba en mi. Hemos escrito una historia de éxito durante mucho tiempo. Fue un honor, cuídate, y buena suerte y éxito para Hansi Flick".