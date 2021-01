¿Por qué Sergio Ramos no juega el Real Madrid vs. Celta de LaLiga?

La ausencia del capitán del conjunto blanco ha marcado la previa del duelo ante los gallegos.

Sergio Ramos no disputará el - de Vigo, de la jornada 17 de . El capitán del Real Madrid no podrá ser de la partida para Zinedine Zidane, y, de hecho, no ha entrado en la convocatoria.

Una indisposición, el motivo de su ausencia

La razón de que Ramos se pierda el primer duelo del 2021 para el Real Madrid tiene que ver con motivos de salud. El futbolista merengue es no disponible por una indisposición estomacal sufrida en Nochevieja.