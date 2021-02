¿Por qué Sergio Ramos no juega el Huesca vs. Real Madrid de LaLiga 2020/21?

El capitán madridista es duda para el partido frente al Huesca.

Sergio Ramos es la gran baja que tendrá Zinedine Zidane para armar el once del Real Madrid que enfrenta este sábado al Huesca, por la Jornada 22 de LaLiga.

Ramos, que todavía no ha acordado su renovación con la entidad capitalina, es uno de los futbolistas clave del campeón liguero y tiene la confianza máxima del entrenador francés, que no podrá contar con el ex del Sevilla para la cita de El Alcoraz. Y no porque Sergio estuviera sancionado ni porque entrara en las rotaciones del técnico galo.

El central nacido en Camas sufre molestias en su rodilla izquierda, algo que ya le provocó perderse varios partidos en el primer tramo de la temporada y de los que se resintió en el calentamiento previo a la Supercopa frente al Athletic Club de Bilbao, a pesar de que terminó jugando.

De hecho, el viernes, en el último entrenamiento previo al partido frente al Huesca, el capitán tampoco se entrenó con el resto de la plantilla. Su baja se hizo oficial cuando el Real Madrid ofreció la lista de convocados, de la que también se caen Hazard e Isco.

Cabe recordar que Ramos se cayó de la lista de Copa del Rey ante el Alcoyano, encuentro en el que el Madrid quedó eliminado en la prórroga, y Zidane le dejó fuera también ante el Alavés y el Levante (triunfo y derrota, respectivamente).

Por ahora, y contando el de Huesca, Ramos se ha perdido 14 partidos esta temporada con el equipo blanco: siete son por sus problemas de rodilla, uno por problemas estomacales y seis por una rotura de fibras.

Ramos ha disputado en la actual temporada un total de 18 partidos, marcando 3 goles y dando una asistencia en los 1.575 minutos que ha jugado.