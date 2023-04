El futbolista de 41 años colgará las botas al final de la presente temporada a pesar de que había hecho algunos guiños para seguir un año más.

Adiós a una leyenda viva. Joaquín Sánchez, capitán del Real Betis Balompié, ha anunciado que colgará las botas al final de la presente temporada. Tras 14 años vistiendo la elástica verdiblanca del club de su vida (en dos etapas distintas) y 23 como profesional, el jugador verdiblanco ha anunciado su retirada en un emotivo vídeo.

Por qué se retira Joaquín, cuántos años tiene y hasta cuando seguirá jugando en el Betis

El conjunto andaluz ha anunciado esta tarde su despedida cuando todo hacía indicar que iba a seguir al menos por una temporada más. A sus 41 años, el capitán bético había esbozado su ilusión por volver a jugar la Champions League con el Betis y en la presente temporada había participado en 23 encuentros pero finalmente dirá adiós a su carrera como profesional.

"La vida es una constante evolución. El secreto es tener la capacidad de adaptarse a los cambios, afrontar cada día como un reto y poner siempre un poquito de arte en todo. El camino está repleto de emociones. En mi cabeza no dejan de resonar nombres y momentos. ¡Ay, esa mágica noche de abril en la que pude cumplir mi sueño! Qué rápido pasa el tiempo, nada es para siempre dicen, pero están equivocados. ¿Acaso no conocen el arte? Es inspiración, emoción y transformación. Durante 23 años he intentado hacer de mi fútbol un arte y que fuese recordado de generación en generación. De lo clásico a lo contemporáneo. Ahora sólo queda colgar mis botas: mi arte, una ventana hacia la eternidad", asegura Joaquín en el vídeo.

Pellegrini ha contado con él en 15 ocasiones en LaLiga, dónde ha registrado una asistencia; en siete choques de la UEFA Europa League, competición en la que anotó un gol; y por último, en una cita de la Copa del Rey.

De esta forma, Joaquín afronta ahora sus últimos nueve partidos como profesional que son las nueve jornadas que aún quedan de LaLiga y su despedida se producirá el primer fin de semana de junio precisamente ante el Valencia, uno de su ex equipos, en el duelo de la 38ª jornada en el Benito Villamarín.

De mismo modo, el Betis ha publicado una nota sobre su retirada en la que glosa toda su carrera y destaca especialmente este extracto: "La leyenda de Joaquín en el Real Betis traspasa lo deportivo. Profesional comprometido con la sociedad que lo rodea y, por supuesto, con el Club que lo vio crecer futbolísticamente. Accionista relevante de la entidad, ídolo del beticismo de diferentes generaciones y referencia de canteranos gracias a sus logros deportivos en la institución y a una personalidad que lo han convertido en uno de los futbolistas más carismáticos y queridos dentro del panorama nacional. Porque Joaquín siempre ha sido 'Joaquín del Betis', como él siempre recuerda, y uno de los futbolistas que mejor ha transmitido los valores y la idiosincrasia de su Club de toda la vida. Un icono, un mito, un futbolista irrepetible que dirá adiós de la práctica deportiva al término de este ejercicio. Un grande que es historia"