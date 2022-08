Por qué se fue Jorge Sampaoli del Olympique de Marsella

Después de casi dos meses de su partida del banco de Les Phocéens, el técnico argentino reveló los motivos de su dimisión.

El pasado viernes 1 de julio Jorge Sampaoli dio un portazo al Olympique de Marsella. Tras una exitosa temporada, en la que quedó segundo en la Ligue1 detrás del Paris Saint-Germain, fue semifinalista en la Conference League y clasificó para la próxima edición de la Champions League, el argentino tomó la decisión de abandonar el cargo en Les Phocéens, cuadro al que arribó en febrero de 2021 tras el nombramiento del presidente Pablo Longoria por el propietario estadounidense del club, Franck McCourt.

El ex técnico de La Roja se marchó decepcionado por la falta de refuerzos en el mercado de fichajes donde pretendía a Alexis Sánchez, entre otros. El nacido en Casilda buscaba armar un plantel más competitivo considerando que había logrado de manera directa los boletos para el principal torneo de clubes a nivel europeo.

"OM es una pasión. Cada vez que entraba en el Orange Vélodrome, mi corazón latía con fuerza. La última temporada fue increíble. Ser el entrenador de este club ha sido un placer para mí. Me sentí muy feliz. Mi ritmo y mis objetivos no son los mismos que los de los líderes. No hay nada de malo en fingir cosas diferentes. Lo importante es luchar por la excelencia y querer lo mejor para OM", expuso en un comunicado publicado en su Instagram.

Y a casi dos meses de su salida del conjunto focense, el estratega rompió el silencio en una entrevista concedida al programa brasileño 'Bem, amigos' transmitido por SporTV.

“Llegué a Marsella cuando la hinchada había prendido fuego al centro de entrenamiento. Me hice cargo de un equipo muy marcado. Clasificamos a la Champions League jugando de cierta manera. Pero necesitábamos más cosas para pasar la nueva etapa”, señaló.

“El presidente dijo que no podía precipitarse en el mercado y que esperarían hasta el final de la ventana de fichajes. Este argumento no me sentó bien. Necesitaba jugadores lo más rápido posible para construir el equipo. En el campeonato de Francia hay muchas restricciones presupuestarias. No tenía las condiciones necesarias (para continuar)”, añadió.

Finalmente, sentenció respecto a su futuro. "Mi experiencia me dice que nada de lo que me pasó me ha servido. Como entrenador, no puedo decir ni planificar donde voy. Por lo general, las cosas suceden. La planificación me frustraría. Lo que me inspira es estar en un lugar donde puedo tener un plan".

Cabe recordar que el estratega de 62 años dirigió en 67 partidos a los de La Canebière, totalizando 36 victorias, 17 empates y 14 derrotas, con un promedio de 62% de efectividad.