¿Por qué se celebra la Copa del Mundo de la FIFA cada cuatro años?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se disputará en Estados Unidos, Canadá y México con 48 selecciones.

Argentina llega como campeona tras ganar en Catar 2022, su tercer título.

¿Por qué se celebra la Copa del Mundo cada cuatro años?

La principal razón es que hay que disputar numerosos partidos de clasificación en todos los continentes, un proceso que lleva años.

Además, al ser uno de los mayores eventos deportivos del planeta, requiere una planificación meticulosa y la construcción de la infraestructura necesaria. En 2026 se jugarán 104 partidos durante 39 días en tres países y 16 estadios.

Para el Mundial 2022 se levantaron siete estadios nuevos y se remodeló el Internacional Khalifa.

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Además, el ciclo de cuatro años coincide con el de los Juegos Olímpicos, por lo que la primera Copa se celebró en 1930, entre dos ediciones olímpicas, y así se mantiene hasta hoy.

Al programar los grandes torneos, se debe considerar la saturación del calendario y el bienestar de los jugadores. Las estrellas ya afrontan un calendario intenso por ligas, copas, competiciones europeas y, en algunos casos, el Mundial de Clubes.

Además, las selecciones nacionales disputan torneos continentales como la Eurocopa, la Copa Africana de Naciones y la Copa América, intercalados entre dos Copas del Mundo.

¿Se podría celebrar el Mundial con mayor frecuencia?

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La FIFA, el organismo rector del fútbol mundial, ha iniciado un estudio de viabilidad para evaluar la posibilidad de celebrar la Copa del Mundo cada dos años en lugar de cada cuatro. La propuesta partió de la federación de fútbol de Arabia Saudí, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, la calificó de «propuesta elocuente y detallada».

«La FIFA no ha propuesto un Mundial bienal», aclaró Infantino en Doha durante el sorteo del Mundial de 2022. «El último congreso pidió a la administración, liderada por Arsène Wenger, que estudiara su viabilidad, y así lo hizo. La FIFA no hizo una propuesta, pero concluyó que es factible y tendría repercusiones e impacto. Creemos que podría ser positivo para gran parte del mundo, aunque también hay una gran oposición y ahí es donde debe comenzar el debate».

Los análisis indicaron que los países miembros ganarían 19 millones de dólares (14,5 millones de libras) extra con un Mundial bienal, pero la idea enfrenta la oposición de la UEFA y la CONMEBOL.

El exentrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, también ha expresado su oposición a esta medida.

«¿Más partidos? ¿Un torneo cada año? Ni hablar; eso no está bien. ¿Qué pasa con la vieja pretemporada, tan importante, sin torneos? Todo el que se prepara para una gran competición necesita preparación», declaró al Guardian. «Si vas a los Juegos Olímpicos, te vas a las altas montañas por muchas razones, entrenas allí —y muy duro— y así estás bien preparado para el momento de la competición. Pero los futbolistas juegan todo el año, luego tienen tres semanas de descanso, después dos semanas de preparación de pretemporada y luego vuelven a jugar. Así es el fútbol. ¿Cómo se puede mejorar este deporte si solo se juega todo el tiempo? No se puede».

¿Y qué hay de la Copa Mundial de Clubes?

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La Copa del Mundo no es la única competición que ha suscitado debate: se propone celebrar la Copa Mundial de Clubes cada dos años desde 2029.

La Copa Mundial de Clubes pasará a 32 equipos en 2025 y la FIFA baraja organizarla cada dos años, presionada por los clubes, según The Guardian.

Sin embargo, esta decisión saturaría aún más el calendario y podría provocar la reacción negativa de los clubes.

El director ejecutivo de la Premier League, Richard Masters, ya ha manifestado su preocupación.

«La FIFA se creó para regular el fútbol mundial y gestionar el fútbol internacional, y la Copa Mundial de Clubes es un paso hacia el fútbol de clubes», afirmó. «No se ha consultado a las ligas ni a los jugadores sobre las fechas y el calendario de la competición, y creo que, sea cual sea la próxima edición, es necesario que se nos consulte. Es evidente que esto afecta al calendario de la temporada de la Premier League. Pedimos un lugar en la mesa, un debate adecuado para las ligas».

¿La Copa del Mundo siempre se ha celebrado cada cuatro años?

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La primera Copa del Mundo se celebró en 1930 en Uruguay, seguida de las ediciones de Italia 1934 y Francia 1938. Luego llegó un parón de 12 años por la Segunda Guerra Mundial, y la siguiente cita fue en Brasil 1950.

Desde entonces se ha celebrado cada cuatro años, con un cambio relevante en 2022.

El torneo de Catar se pasó del verano al invierno —noviembre-diciembre— por las altas temperaturas.

Este cambio, realizado por las altas temperaturas en Qatar, se celebró en plena temporada europea y obligó a detener las ligas locales.