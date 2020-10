¿Por qué Rafa Nadal se hizo del Real Madrid?

Toni Nadal, tío y preparador físico del tenista manacorí, explica en una entrevista cómo se convirtió su sobrino en 'merengue'

Rafael Nadal, tenista español, nunca ha ocultado su admiración por el . El 13 veces campeón de Roland Garros ha vuelto a hacer historia y ha conseguido ganar 20 'Grand Slam', igualando a Roger Federer en número de grandes torneos conseguidos.

Además, según se puede comprobar en una entrevista hace unos años realizada a su tío y ex-preparador, Toni Nadal, el tenista siempre tuvo una admiración especial los jugadores merengues.

"¿Ídolo de Rafa? Tenístico creo que ninguno, futbolístico, todos los del Real Madrid", dijo Toni en La Razón, a pesar de que su otro tío, Miguel Ángel Nadal, jugara en el FC . "Cuando mi hermano jugaba en el Barça, Rafa quería que ganara el Barcelona, pero no estaba muy convencido porque es un fanático del Real Madrid. Cuando regresó al , pudo volver a cambiar", continuaba.

"Creo que tener un ídolo como Rafael no es malo, porque es un chico normal que no te va a hacer quedar mal con su comportamiento, y no me refiero a las victorias. Alguien tiene un ídolo porque hace las cosas bien y si las hace mal, te hace quedar mal a ti", concluía.