¿Por qué puede el Papu Gómez jugar la Champions League con el Sevilla si ya jugó con la Atalanta?

La UEFA cambió la normativa la temporada pasada y el Sevilla ha podido inscribir al jugador argentino para que dispute los octavos del torneo.

Muchos aficionados tenían la duda,j¿puede un futbolista jugar con dos equipos la misma edición de la Champions League ? La respuesta es sí. Desde la temporada 2019-2020 la normativa permite jugar la fase de grupos con un equipo y ser inscirto en enero para las eliminatorias con otro equipo. De esta forma, el Sevilla ha podido inscribir a Alejandro 'Papu' Gómez en la competición continental y podrá jugar la eliminatoria de octavos de final ante el Borussia Dortmund a pesar de que ya disputó la fase de grupos con la Atalanta.

Como ya explicó Goal, la idea del Sevilla era dar de baja a Idrissi, que se ha marchado cedido al Ajax , para inscribir al Papu. El argentino lucirá el dorsal 42 , pues no podrá llevar un dígito que ya haya sido usado previamente por algún otro futbolista, ya que el 24 que usa en LaLiga y en la Copa del Rey ya lo usó antes Carlos Fernández en la Champions.

Además, el Sevilla ha dado también de baja al canterano Carlos Fernández tras su marcha a la Real Sociedad y la lista se queda con sólo 22 integrantes, ya que no tiene 3 canteranos más en el primer equipo para llegar al cupo máximo de 25 jugadores. Como también adelantó Goal, el club ha dado de baja a Franco Vázquez, que no volverá a jugar en la Champions y ha inscrito a Aleix Vidal para cubrirse las espaldas en al lateral derecho ante los recientes problemas de Jesús Navas con las lesiones.

¿Por qué puede el Papu Gómez jugar la Champions League con el Sevilla si ya jugó con la Atalanta?

"En cuanto al registro de jugadores después de la fase de grupos de la UEFA Champions League y la UEFA Europa League, un club puede registrar a tres nuevos jugadores elegibles sin ninguna restricción" , reza el reglamento de la UEFA en el apartado de fichajes. Esto no ocurría en el pasado, por lo que, por ejemplo, Coutinho no pudo jugar la temporada 2017/18 con el Barcelona la Liga de Campeones , ya que lo había hecho antes con el Liverpool en la misma edición del certamen o Layún con el Sevilla ese mismo año al habler disputado con el Porto y la regla no se cambió hasta la temporada 2019-2020.

En ese entonces, un futbolista sí que podía jugar con un club en la primera, segunda, tercera ronda de clasificación, al igual que en el play-off, de la UEFA Champions League o la UEFA Europa League, y posteriormente representar a otro club en la fase de grupos de cualquiera de las dos competiciones.