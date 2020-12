Por qué Papu Gómez se iría del Atalanta y en qué equipos podría jugar

Enfrentado con el entrenador y sin posibilidad de retorno, el argentino piensa en alejarse de Bérgamo: "Cuando me vaya se sabrá toda la verdad".

Alejandro Gómez había encontrado en Bérgamo su lugar en el mundo, tanto a nivel deportivo como humano. Tras seis años en , el argentino es el capitán de un equipo que no deja de asombrar a Europa y casi que se convirtió en un lombardo más, a punto tal que en marzo de este año reveló que pensaba instalarse allí una vez finalizada su carrera y en septiembre rechazó una multimillonaria oferta del fútbol árabe para seguir buscando desafíos en la Dea. Sin embargo, apenas tres meses después de aquella elección, todo se rompió. Y el Papu ahora está decidido a irse del club.

El motivo del quiebre es concreto y ya nadie lo oculta en Atalanta: la relación entre el capitán y Gian Piero Gasperini estalló por los aires el 1° de diciembre, en pleno partido frente a Midtjylland por la , luego de que el jugador se negara a aceptar una indicación del entrenador, y no parece haber posibilidad de retorno.

"Cuando me vaya se sabrá toda la verdad. Ustedes saben la persona que soy, los quiero mucho", escribió el Papu en sus redes sociales este lunes, el día después de observar desde el banco el triunfo 3-0 de sus compañeros sobre . Era una respuesta directa a las declaraciones que realizó el DT tras la victoria, en las que se refirió por primera vez al enfrentamiento entre ambos, que hasta ese momento era un secreto a voces: "Gómez ha sido nuestro jugador más importante en estos años, de los 200 partidos que dirigí, él debe haber jugado 195. Pero en la base de todo debe estar siempre la confianza y la disponibilidad, de lo contrario todo se vuelve más difícil, tanto para mí como para el futbolista. No sé cómo se superará esto, de mi parte busco lo mejor para el equipo y él es un grandísimo jugador, si no no había jugado tanto. La decisión más importante debe tomarla el club".

El artículo sigue a continuación

Más equipos

La decisión a la que refiere Gasp es tan sencilla como compleja: la directiva debe elegir entre uno o el otro. En un primer momento, las versiones indicaban que el entrenador tenía pensado renunciar a su cargo, pero tras el triunfo frente a que le garantizó a Atalanta su clasificación a octavos de la Champions por segundo año consecutivo, su figura quedó fortalecida. Y la decisión de dejar al capitán en el banco el fin de semana es una clara prueba de ello.

Por eso, quien recogió el guante fue el argentino, quien con su posteo dejó en claro que su tiempo en Atalanta está llegando a su fin. Incluso, en dan por descontado que el jugador no aguardará hasta el final de la temporada y su salida se daría en este mercado invernal, antes incluso de la serie de octavos frente a . ¿Hacia dónde? Por ahora no hay certezas, pero sí muchas alternativas: ante el nuevo panorama podría reactivarse la opción árabe, mientras que en el club también recibieron un sondeo desde . Y varios clubes de la también podrían ofrecerle al Papu una salida más cercana y competitiva.