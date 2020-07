¿Por qué odian al Mazatlán FC en el futbol mexicano?

El equipo sinaloense ha generado disgusto entre los aficionados por diferentes situaciones.

El Mazatlán FC es considerado como el 'benjamín' de la por haber sido el último club en incorporarse a ella. Esto se dio para el torneo Apertura 2020, estrenando estadio y con una infraestructura que ha acaparado los reflectores.

Sin embargo, han sido más las muestras de repudio que de apoyo al equipo propiedad de Grupo Salinas.Esto debido a diferentes situaciones que no han caído de buena manera entre la comunidad.

A continuación, en Goal te contamos los motivos por los que los han rechazado.

DIFERENTE ESTILO EN REDES

El Mazatlán generó un estilo polémico en sus redes sociales desde que se anunció la llegada del equipo. Desde el HT #Arrebatando hasta la manera en que contestaron publicaciones. "Si no te gusta, no nos sigas", "tú eres el que hace videos o jugaba en Murciélagos" y "desde cuándo eres experto en Marketing", fueron algunas respuestas que terminaron por no ser aprobadas.

'ARREBATARON' EQUIPO

La mudanza de a Sinaloa generó controversia, no sólo por la forma en que los dueños movieron al equipo sino porque también desapareció un nicho de entretenimiento para una ciudad que había generado empatía con su equipo. Muestra de ello fueron las manifestaciones de aficionados a las afueras del Estadio.

Aficionados del Morelia bloquean la salida a los camiones que hacen la mudanza en el Estadio Morelos.



Dicen que no se moverán. Quieren impedir un hecho consumado: el cambio a Mazatlán. pic.twitter.com/KJzwa2Uugr — ESTADIOSdeMÉXICO 🏟 (@MXESTADIOS) May 30, 2020

CIUDAD CERO FUTBOLERA

Monarcas fue trasladado a una ciudad que tiene el beisbol como deporte principal. Aunque han intentado crear lazos con de Mazatlán de la Liga Mexicana del Pacífico para fortalecerse, tendrá que pasar mucho tiempo para que la cultura por el futbol pueda establecerse. No es una ciudad cien por ciento futbolera.