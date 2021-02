¿Por qué no volverá a la cárcel Rodrigo Holgado, de Audax Italiano?

El delantero fue condenado a tres años y un día de libertad vigilada intensiva, por lo que no deberá regresar a prisión tras la preventiva de 2020.

La carrera de Rodrigo Holgado ya no está en riesgo. El 28 de abril de 2020, el delantero de 24 años -con 1.53 gramos de alcohol por litro de sangre- atropelló a un motociclista y el hombre, Jorge Silva, de 60, falleció en plena Autopista Vespucio Sur, por lo que fue arrestado de manera preventiva y pasó un mes y medio en prisión, a la espera de un juicio que podía dejarlo hasta diez años tras las rejas. Sin embargo, finalizado el proceso, el argentino podrá seguir en libertad.

En un primer momento, el juez Marcelo Ovalle determinó que el atacante debía pasar detenido los 120 días que iba a durar la investigación, aunque finalmente la Corte de Apelaciones de San Miguel le concedió la prisión domiciliaria el 16 de junio, 50 días después de su ingreso al penal de Santiago 1. Este 11 de febrero, finalmente, el 11° Juzgado de Garantía de Santiago arribó a un veredicto y condenó a Holgado a tres años y un día de libertad vigilada intensiva por conducir en estado de ebriedad y provocar la muerte de Silva.

El caso del hombre de Audax quedó enmarcado en la Ley Emilia, por lo que el jugador arriesgaba una pena de entre 3 y 10 años de cárcel, siempre contando los días de su cautelar. Incluso, en un primer momento, desde la Fundación Emilia aseguraban que era "imposible que salga sin un año de prisión efectiva". ¿Qué pasó, entonces, para que quedase en libertad?

Luego de que el Tribunal Constitucional declarase inconstitucional la normativa bajo la que fue juzgado el argentino, la valoración de todos los antecedentes del imputado quedó a cargo del juez de la causa. Y el magistrado consideró que el accionar de Holgado tras el accidente fue correcto: el delantero no sólo no huyó del lugar, sino que llamó a Carabineros e intentó prestar auxilio a la víctima. Además, cumplió con todas las medidas impuestas desde el juzgado durante la investigación y fue sometido a pericias que determinaron que está arrepentido y no constituye un peligro para la sociedad.

A principios de enero, Holgado había brindado una entrevista a AS, en la que mostró su pesar por lo sucedido: "Me voy a arrepentir toda la vida. Nunca salí con la intención de lastimar a nadie, por suerte pude hablar con la familia de Jorge, la persona que falleció, y me perdonaron. Eso me hace estar más tranquilo. Su hijo, Cristopher, me dijo que siga con mi vida. Lo valoro un montón. Hay que mirar los errores y aprender de ellos".

Tras el fallo, el futbolista, que desde la reanudación del Campeonato Nacional pudo participar con normalidad de los encuentros del conjunto itálico (desde la vuelta de la actividad disputó 19 partidos y marcó seis goles), no tendrá restricción alguna de desplazamiento, pero durante el tiempo que dure la pena deberá mantener informada a la Gendarmería sobre su trabajo y sus actividades sociales.