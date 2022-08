La falta de seguridad en Israel ha hecho que los rojiblancos hayan decidido no viajar para disputar el amistoso

Este domingo siete de agosto el Club Atlético de Madrid debía disputar su último amistoso de pretemporada en Tel Aviv (Israel) ante la Juventus de Turín, en una de las pruebas más duras de esta preparación antes del debut oficial ante el Getafe el próximo lunes 15 de agosto.

Puedes suscribirte a DAZN a partir de 18,99€ al mes para ver LaLiga 2022-2023 aquí

¿Por qué no se juega el Juventus vs. Atlético Madrid, amistoso de pretemporada 2022?

Sin embargo, finalmente este partido no se va a celebrar después de que ambos equipos hayan decidido no viajar a Tel Aviv. La falta de seguridad debido a la situación política que atraviesa el país israelíta ha hecho que finalmente se haya tomado la determinación de no viajar al no estar garantizada la seguridad.

"Debido a la actual situación de seguridad, Comtec Group (promotor del partido), la Juventus y el Atlético de Madrid anuncian que el amistoso entre ambos equipos que iba a tener lugar en Israel este domingo 7 de agosto en el Bloomfield Stadium de Tel Aviv ha sido cancelado", reza el comunicado rojiblanco.