Por qué no juega Spinazzola el Italia vs. Inglaterra, la final de la Eurocopa 2021

Italia no podrá contar con Spinazzola, uno de los jugadores más destacados de la Azzurri y de la Eurocopa con rotura del tendón de Aquiles.

Italia logró una victoria agridulce ante Bélgica en los cuartos de final de la Eurocopa 2021 (1-2). La alegría por el pase a semifinales, donde se vio las caras contra España quien eliminó a Suiza, no fue completa al ver cómo uno de sus integrantes sufría una grave lesión.

Spinazzola se detuvo en el minuto 77 en un sprint y salió llorando del campo: se teme que exista rotura del tendón de Aquiles. El carrilero de la selección italiana, uno de los mejores de esta Eurocopa 2021 se lesionó de gravedad en el Allianz Arena y puso fin a su participación en la gran cita.

Qué lesión tiene

Spinazzola sufrió una rotura del tendón de Aquiles.

En el avión de vuelta sus compañeros se volcaron con él y le intentaron animar a ritmo de cánticos y vítores en una imagen que rápidamente se convirtió en viral y que demuestra la piña que forma esta selección italiana.

Cuánto tiempo estará de baja

El futbolista se perderá la gran final de la Eurocopa tras ser operado en Finlandia, donde el especialista Lasse Lempainen fue el encargado de reconstruir su tendón.

Mancini, seleccionador italiano, afirmó "Esperemos que no sea grave, pero la dinámica de las lesiones no fue muy buena. Lo siento mucho, no se lo merecía. Estaba jugando extraordinariamente bien, uno de los mejores del Campeonato de Europa, de hecho creo que sí". Seguirá siendo el mejor incluso si no podrá jugar a otros juegos", afirmó el seleccionador italiano que en pocas horas se medirá a España por un puesto en la final de Wembley.

Spinazzola: Un mensaje positivo para su equipo

"Desafortunadamente todos sabemos cómo fue pero nuestro sueño azul continúa y con este gran grupo nada es imposible ... ¡Solo puedo decirles que volveré pronto! ¡Estoy seguro!", afirmó el jugador de la Roma que seguro animará a sus compañeros desde casa a conquistar esta Eurocopa.

Tras la operación quiso mandar un mensaje de aliento y agradecimiento afirmando que "inicia la cuenta regresiva, nos vemos pronto".