Por qué no juega Sergio Ramos el Real Madrid vs. Chelsea de la Champions League 2020-2021

El capitán madridista fue operado el 6 de febrero del menisco y se estimó una ausencia de seis semanas. Tras jugar con la selección, vuelve a estar KO

Sergio Ramos es uno de los pilares del Real Madrid y goza de la confianza máxima de Zidane. Mientras se dirime su renovación o no con el club blanco, el jugador hace lo posible para estar a tope y ayudar a su equipo, pero, de momento, su 2021 está marcado por las ausencias por unos problemas en la rodilla. Ramos volvió a entrenarse el 10 de marzo y Zidane volvió a contar con él en el partido contra el Elche.

El jugador se reservó contra el Celta y acudió a la convocatoria de la selección española, donde jugó 45 polémicos minutos contra Grecia, descansó contra Georgia y disputó los diez últimos minutos contra Kosovo en un partido ya resuelto. El central madridista se quedó en el campo haciendo ejercicios con los que había disputado menos minutos y ahí se rompió. Esto le hizo perderse tanto la ida de cuartos contra el Liverpool como el clásico del 10 de abril en Valdebebas donde el Real Madrid en el que el Real Madrid se impuso 2-1 y también la vuelta en Anfield, donde el Madrid empató y se clasificó para las semifinales, donde se las verá con el Chelsea de Thoma Tuchel. Unas semifinales en las que al menos el partido de ida también verá desde la grada, ya que no ha entrado en la convocatoria de Zidane.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram del Real Madrid y recibe todo el contenido de Goal sobre tu equipo al instante en tu móvil

El 1 de abril, tras volver de la concentración con la selección española, las malas noticias volvieron a rodear al capitán del Real Madrid. El equipo blanco ha comunicado que Ramos ha sufrido una lesión muscular en el gemelo interno de la pierna izquierda. "Son cosas que pasan y tenemos que aceptarla, pero nadie tiene la culpa. Lo que queremos es que se recupere cuanto antes, sabemos el capitán que es. Se ha hecho daño y espero que se recupere pronto", aseguró Zidane tras conocer la última lesión del central.

Comunicados del Real Madrid

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro capitán Sergio Ramos por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el gemelo interno de la pierna izquierda. Pendiente de evolución".

Parte médico de Sergio Ramos.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 1, 2021

"El Real Madrid C. F. comunica que nuestro jugador Sergio Ramos ha dado resultado positivo en el último test de COVID-19 que se le ha realizado".

Qué lesión tiene

Tras volver con la selección, el futbolista merengue padece una lesión muscular en el gemelo interno de la pierna izquierda,y, por el momento, se desconoce el período que estará de baja. Además, este martes 13 de abril el club comunicó que el central dio positivo por covid-19.

Ramos se pronuncia tras el comunicado

Qué partidos se pierde con el Real Madrid

Aunque no se ha hecho oficial el plazo de recuperación, el central se ha perdido partidos clave de su equipo, como la eliminatoria contra el Liverpool o el clásico de LaLiga del 10 de abril. Ahora también se perderá la ida de las semifinales contra el Chelsea.

3 de abril, Real Madrid vs. Eibar (Liga)



6 de abril, Real Madrid vs. Liverpool (Champions)



10 de abril, Real Madrid vs. FC Barcelona (Liga)

14 de abril, Liverpool vs. Real Madrid (Champions)

18 de abril, Getafe vs. Real Madrid (Liga)

El artículo sigue a continuación

21 de abril, Cádiz vs. Real Madrid (Liga)

24 de abril, Real Madrid vs. Real Betis (Liga)

27 de abril, Real Madrid vs. Chelsea (Champions)