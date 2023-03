Por qué no juega Pape Gueye el Sevilla vs. Almería de LaLiga 2022-2023 y no le quitaron la tarjeta roja

El centrocampista sevillista cumplirá un partido de sanción tras ser expulsado ante el Atlético

El Sevilla ha apurado todas las posibilidades para conseguir que Pape Gueye pudiese jugar este fin de semana. El pasado miércoles, el club hispalense recibía la respuesta negativa del Comité de Competición a su recurso para intentar dejar sin efecto la segunda cartulina amarilla que el jugador vio en el encuentro ante el Atlético de Madrid y que le impedía estar ante el Almería.

Competición decidía suspenderle por un partido en virtud del artículo 120 del Código Disciplinario. La resolución le daba al equipo de Nervión la posibilidad de recurrir ante el Comité de Apelación, que también denegó el recurso.

Así las cosas, el Sevilla tomó la decisión de recurrir también ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAD) para tratar de dejar sin efecto la sanción. El club indicaba en el escrito que si el TAD no podía atender el recurso, procediera a conceder la suspensión cautelar.

El Sevilla presentó como prueba las imágenes de la acción que supuso la segunda amarilla para Gueye, en las que se ve que el jugador sevillista no debería haber visto la segunda tarjeta. Pero el TAD no resolvió, ni concedió la cautelar por lo que el futbolista no estará junto a sus compañeros en el importantísimo partido ante el Almería.