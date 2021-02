Por qué no juega Neymar el Barcelona vs. PSG de octavos de final de la Champions League 2020-2021

El brasileño es la gran baja del equipo de Pochettino para el juego de ida contra el club catalán.

Neymar es uno de los protagonistas que tiene este Barcelona-PSG, correspondiente al juego de ida de los octavos de final de la Champions League. Sin embargo, lamentablemente, es noticia por su ausencia. El brasileño verá el partido desde afuera del campo de juego, debido a una lesión en el aductor.

Aquí, todos los detalles de la lesión de Neymar

Las alarmas se escucharon en París durante la última semana. El delantero se retiró lesionado en el minuto 58 del partido de la Copa de Francia que el PSG jugó contra el Caen. La acción en la que notó molestias llegó casi 120 segundos antes, cuando recibió una carga de Steeve Yago, jugador de Burkina Faso. Este encuentro, a seis días del partido contra los hombres de Koeman, fue determinante.

El artículo sigue a continuación

El PSG confirmó luego que la estrella tiene una lesión de grado II en el aductor y estaría cuatro semanas de baja. "Neymar Jr sufrió una lesión en el aductor largo izquierdo el miércoles por la noche. Tras el análisis del examen clínico y los exámenes por imágenes, se espera una indisponibilidad de aproximadamente cuatro semanas según su evolución", explicaron desde el club francés mediante un comunicado oficial.

Parte médico de Neymar Jr. https://t.co/fGPSHXzxaj — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) February 11, 2021

El descargo de Neymar

"La tristeza es grande, el dolor es inmenso y el llanto es constante. Una vez más, pararé un rato de hacer lo que más amo en la vida, que es jugar al fútbol. A veces me siento incómodo por mi estilo de juego, porque dribleo y constantemente me golpean, no sé si el problema soy yo o lo que hago en el campo. Me entristece mucho. Me entristece mucho escuchar de un jugador, entrenador, comentarista o quién carajo que "realmente hay que golpearlo", "se cae", "llora", "niño", "mimado", y etc. Honestamente me entristece y ni siquiera sé cuánto podré soportarlo, solo quiero ser feliz jugando al fútbol. NADA MÁS", escribió Neymar en una publicación de su cuenta de Instagram.