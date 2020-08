¿Por qué no juega Charles Aránguiz el Inter - Bayer Leverkusen?

El mediocampista chileno es la gran baja de Peter Bosz para buscar el pase a la semi de Europa League.

Inter - Bayer Leverkusen se toma la agenda de lunes pero no está presente el gran sostén del fútbol de las Aspirinas: Charles Aránguiz.

Tras bajar a Alfredo Morelos a los quince minutos del partido contra , el Príncipe recibió una amarilla condenatoria. Tenía dos acumuladas desde la Champions, ante y Lokomotiv, y la tercera en cuestión -pese a que fue otra la competición- lo restó definitivamente de los cuartos de final de la . Como "una lástima" fue definida la situación por Peter Bosz, que tiene que echar mano a sus alternativas para encontrar el equilibrio medular.

"Después del partido me dijeron que quedaba fuera. Si me hubieran dicho que estaba al borde de la suspensión, quizás me habría cuidado y no habría cometido un foul que significara quedar afuera del próximo duelo", uno en el que "más que enfrentar a Alexis, quería seguir jugando en la copa. Nos preparamos todo este tiempo y resulta que por un error quedo fuera. La verdad es que estoy molesto con la situación", fue la voz del puentealtino en LUN.

Si Charles no hubiese sido amonestado la semana pasada, estaría disponible. Así las cosas, con una eventual eliminación su campaña 2019-20 ya habría terminado. Aránguiz Sandoval se encomienda a sus compañeros para seguir jugando la UEL.