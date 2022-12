¿Por qué no juega Ángel Di María en la Selección argentina contra Australia por los octavos de final del Mundial Qatar 2022?

El Fideo no podrá estar desde el inicio en los octavos de final por un golpe recibido ante Polonia.

Ángel Di María es un emblema del plantel actual de Argentina. Su gol en el Maracaná ante Brasil le dio la Copa América casi tres décadas después de la última, pero también en otros grandes escenarios ha sabido desenvolverse con la jerarquía propia de un jugador que convivió en la élite durante más de quince años.

Así como tiene lo bueno, hay un punto débil en su camino albiceleste: las lesiones. La más importante no lo ha dejado estar en la final de la Copa del Mundo 2014, pero también ha tenido otras ausencias.

Esta vez comenzó jugando los primeros tres encuentros en Qatar, pero para los octavos de final no estará al 100%. En la victoria 2-0 contra Polonia debió salir a la hora de juego por un fuerte dolor. Ecografía mediante, se supo que tiene una contractura. No es lesión muscular, pero el poco tiempo de recuperación entre partido y partido no lo dejará estar entre los once iniciales.

Todavía no se ha especificado cual será su reemplazo, pero probablemente Lionel Scaloni se incline por un delantero. Lautaro Martínez, Ángel Correa, Papu Gómez y Paulo Dybala son los nombres que más probabilidades tienen de ingresar.