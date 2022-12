El futbolista del Sevilla no es titular

Marcos Acuña no es titular con Argentina en la final del Mundial Qatar 2022 ante Francia. El futbolista del Sevilla se perdió las semifinales por acumulación de tarjetas y, aunque todo apuntaba a que sería titular, finalmente no juega ante Francia.

Por qué no juega Acuña la final del Mundial Qatar 2022 Argentina vs. Francia

Medios argentinos hablan de que Acuña no juega por problemas físicos. No han especificado el problema, pero "el huevo" no juega porque no se encuentra en condiciones de ser titular y por ese motivo es Tagliafico el que inicia en el lateral izquierdo.

Cabe destacar futbolista del Sevilla padece una pubalgia desde hace meses. Incluso en la Finalissima ante Italia, donde estuvo en el banco de suplentes, ya tenía la molestia. Esta es una patología muy común en los deportistas que realizan fuertes remates con sus pies. En este caso es un dolor e inflamación en el pubis, lo que no lo deja estar al 100% de sus capacidades físicas. No está confirmado, pero podría tener que ver con la ausencia de Acuña en la final del Mundial.