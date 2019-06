Por qué Neymar no juega la Copa América 2019: escándalos, lesión y ausencia

La estrella brasileña se queda al margen del torneo; las razones.

Este viernes, cuando empiece la Copa América de Brasil 2019 con el partido entre la Selección local y , habrá una gran ausencia en la Canarinha. Se trata de Neymar Jr, el jugador del Paris Saint-Germain y ex del que no podrá disputar el certamen continental. ¿Por qué no contará Tite con su máxima figura?

La lesión de Neymar

El ex delantero del Santos se lesionó en el último amistoso de antes de la , disputado contra . Horas después de ese encuentor, la CBF confirmaba que el crack brasileño sufría una rotura en los ligamentos de su tobillo y que no podría jugar el torneo.

"Después de sufrir un esguince en el tobillo derecho durante el partido del pasado miércoles contra Qatar, Neymar fue evaluado y sometido a exámenes complementarios de imagen que confirmaron una rotura en el tobillo. Debido a la gravedad de la lesión, Neymar no estará condiciones físicas ni tendrá tiempo de recuperación suficiente para participar en la Copa América Brasil 2019. A partir de este jueves, la comisión técnica de la selección brasileña iniciará un proceso para definir un sustituto", rezaba el comunicado de la CBF.

Willian, sustituto de Neymar

Luego de la grave lesión que dejó sin Copa América a Neymar, todos en Brasil se preguntaban a quién llamaría Tite para reemplazarlo en la lista de 23 convocados. El principal señalado por la mayoría en tierras brasileñas era Vinícius Junior, la joya de 18 años surgida del Flamengo que tuvo su primera temporada en el . Sin embargo, los planes del seleccionador pasaban por Willian, finalmente el elegido.

El extremo derecho de 30 años ya estuvo en el plantel de Brasil tanto en el Mundial de 2018 como en las anteriores dos Copas América y viene ser campeón de la con , en una temporada en la que disputó 3.533 minutos entre todas las competencias, anotando 8 goles.

Junto al juvenil de Real Madrid, se quedaba fuera de la consideración el experimentado Lucas Moura, quien viene de ser subcampeón de Europa con el y tuvo un gran final de temporada, en la que fue clave para que los de Mauricio Pochettino se metieran en la final de la .

En la lista de candidatos también aparecía Douglas Costa, que se consagró campeón de la con la y que, al igual que el hombre de los Blues, dijo presente en los últimos torneos importantes que disputó la Verdeamarela.

El escándalo previo a la lesión

En las horas previas a la lesión, una mujer de 26 años llamada Najila Trindade había acusado a la estrella de Paris Saint-Germain de violarla en un hotel de París, unos incidentes que habrían tenido lugar el 15 de mayo y que calificaba como "una agresión y una violación".

El ex jugador del Barcelona negó los hechos y, un día antes del debut de Brasil en la Copa América, tuvo que declarar ante los fiscales brasileños durante cinco horas a raíz de esas denuncias de violación.



El jugador ha negado con vehemencia las acusaciones que se le imputan y no ha sido acusado de ningún delito por las autoridades brasileñas. El jueves, Neymar prestó testimonio a las autoridades de Sao Paulo durante cinco horas antes de hacer una declaración a la prensa.



"Seré breve ... solo quiero agradecer el apoyo y la atención de todos los que me enviaron mensajes. Y decir que estoy tranquilo. La verdad aparecerá, tarde o temprano. El único deseo que tengo ahora es que este caso termine lo más rápido posible", explicaba.





Antes de que hablara Neymar, los tres fiscales que lo interrogaron también hicieron una breve declaración ante los medios locales. "Respondió a todas las preguntas. De ahora en adelante, la comisionada Juliana Bussacos tomará las otras medidas necesarias para concluir la investigación. Como la investigación es confidencial, no podemos decir nada sobre estas investigaciones. Respondió todas las preguntas de manera satisfactoria. Negó el crimen", detallaban.



La estrella de Brasil había hablado previamente con la policía de Río de Janeiro sobre la publicación de vídeos y mensajes presuntamente de la denunciante en su cuenta de Instagram sin su aprobación. A este respecto, el padre de Neymar afirmó que prefería "un delito en Internet al de violación" y dijo que las imágenes fueron censuradas y que el nombre de la mujer no fue revelado.



Después de testificar para esa investigación por Delitos Virtuales el jueves, Neymar agradeció a los aficionados por su apoyo, mientras que su abogada, Maira Fernandes, afirma estar segura de que su cliente será declarado inocente.